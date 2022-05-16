https://tr.sputniknews.com/20220516/kanada-ve-abden-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligine-destek--1056405445.html
Kanada ve AB'den, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek
Kanada ve AB'den, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek
Kanada Dışişleri Bakanı Joly, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olması için çalışacağını belirterek, "Türk meslektaşımla yakın temas... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:24+0300
2022-05-16T12:24+0300
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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, AB-Kanada Ortak Bakanlar Komitesi Toplantısı girişinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ile basın mensuplarına açıklama yaptı. "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını desteklemekle kalmayıp hızlı şekilde üye olmalarını istiyoruz" diyen Joly, iki ülkenin katılımını onaylayan ilk ülkeler arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi. Joly, "Aynı fikirde olan ülkelerle birlikte çalışarak onların da katılımın hızlı olmasını sağlamasını amaçlıyoruz" dedi. 'Bazı ikili sorunları olan ülkelerle de' çalışacaklarını aktaran Joly, "Bu anlamda Türk meslektaşımla yakın temas halindeyim. (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı) tarihi bir nitelikte ve herhangi ikili bir konudan çok daha önemli" ifadesini kullandı. Borrell de söz konusu ülkelerin NATO üyeliğini desteklediğini vurgulayarak, "AB üye ülkelerinin de bu kararı destekleyeceğini düşünüyorum ve umarım bazı NATO üyelerinin muhalefetini aşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
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Kanada ve AB'den, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek
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Kanada Dışişleri Bakanı Joly, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olması için çalışacağını belirterek, "Türk meslektaşımla yakın temas halindeyim" dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Borrell de "Umarım bazı NATO üyelerinin muhalefetini aşabiliriz" ifadesini kullandı.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, AB-Kanada Ortak Bakanlar Komitesi Toplantısı girişinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ile basın mensuplarına açıklama yaptı.
"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını desteklemekle kalmayıp hızlı şekilde üye olmalarını istiyoruz" diyen Joly, iki ülkenin katılımını onaylayan ilk ülkeler arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi. Joly, "Aynı fikirde olan ülkelerle birlikte çalışarak onların da katılımın hızlı olmasını sağlamasını amaçlıyoruz" dedi.
'Bazı ikili sorunları olan ülkelerle de' çalışacaklarını aktaran Joly, "Bu anlamda Türk meslektaşımla yakın temas halindeyim. (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı) tarihi bir nitelikte ve herhangi ikili bir konudan çok daha önemli" ifadesini kullandı.
Borrell de söz konusu ülkelerin NATO üyeliğini desteklediğini vurgulayarak, "AB üye ülkelerinin de bu kararı destekleyeceğini düşünüyorum ve umarım bazı NATO üyelerinin muhalefetini aşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.