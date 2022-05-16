https://tr.sputniknews.com/20220516/kargalar-2-yildir-bos-duran-evin-banyosuna-yuva-yapti-hayatimda-boyle-bir-sey-gormedim-1056408902.html
Kargalar 2 yıldır boş duran evin banyosuna yuva yaptı: 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'
Kargalar 2 yıldır boş duran evin banyosuna yuva yaptı: 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan üç katlı evin en üst katında bulunan banyo camından içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:51+0300
2022-05-16T13:51+0300
2022-05-16T13:51+0300
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde üç katlı evde oturan Ramazan Aydın ve ailesi, iş nedeniyle iki yıl önce şehir dışına çıktı. İki yıldır boş duran evin banyo camından giren kargalar, evin banyosunda bulunan duşakabini ağzına kadar çöp ve dallarla doldurdu. Evden gelen karga sesleri sonrasında Ramazan Aydın’ın annesi Tükeziban Aydın harekete geçti. Şehir dışındaki oğlunun evin anahtarını kendisine göndermesi neticesinde eve giren anne, banyodaki manzara ile karşılaştı.'Hayatımda böyle bir şey görmedim'Yaşadığı şaşkınlığı anlatan anne Aydın, “Oğlum iki yıl önce iş için şehir dışına çıktı ve evi iki yıldır boş durumda. Banyonun havalandırma camından kargaların girip çıktığını gördüm. Üst kattan da karga sesleri geliyordu. Anahtarı istedim, kargoyla gönderdi. Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşa kabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/evinin-bahcesindeki-kargalari-kurdugu-teleferik-duzeni-ile-besliyor-1056349414.html
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Kargalar 2 yıldır boş duran evin banyosuna yuva yaptı: 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan üç katlı evin en üst katında bulunan banyo camından içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu. Evin 2 yıldır kullanılmadığı öğrenildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde üç katlı evde oturan Ramazan Aydın ve ailesi, iş nedeniyle iki yıl önce şehir dışına çıktı.
İki yıldır boş duran evin banyo camından giren kargalar, evin banyosunda bulunan duşakabini ağzına kadar çöp ve dallarla doldurdu. Evden gelen karga sesleri sonrasında Ramazan Aydın’ın annesi Tükeziban Aydın harekete geçti. Şehir dışındaki oğlunun evin anahtarını kendisine göndermesi neticesinde eve giren anne, banyodaki manzara ile karşılaştı.
'Hayatımda böyle bir şey görmedim'
Yaşadığı şaşkınlığı anlatan anne Aydın, “Oğlum iki yıl önce iş için şehir dışına çıktı ve evi iki yıldır boş durumda. Banyonun havalandırma camından kargaların girip çıktığını gördüm. Üst kattan da karga sesleri geliyordu. Anahtarı istedim, kargoyla gönderdi. Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşa kabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim” ifadelerine yer verdi.