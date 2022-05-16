Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220516/kartalda-dugun-konvoyunda-yolu-kapatarak-drift-yapti-1056396047.html
Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı
Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı
Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T03:12+0300
2022-05-16T03:12+0300
türkiye
kartal
drift
istanbul
otomobil
trafik
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056396022_3:0:1996:1121_1920x0_80_0_0_ca042ebceedf9ea11e141333218f7a85.jpg
Önceki gün 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056396022_252:0:1747:1121_1920x0_80_0_0_80b57d6d32e0bf139ac0828c89effe9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kartal, drift, istanbul, otomobil, trafik, polis

Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı

03:12 16.05.2022
© DHAAraba - drift
Araba - drift - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun açılmasını bekleyen sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Polis drift yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Önceki gün 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı.
Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала