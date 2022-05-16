https://tr.sputniknews.com/20220516/kartalda-dugun-konvoyunda-yolu-kapatarak-drift-yapti-1056396047.html
Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı
Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı
Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T03:12+0300
2022-05-16T03:12+0300
2022-05-16T03:12+0300
türkiye
kartal
drift
istanbul
otomobil
trafik
polis
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Önceki gün 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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kartal, drift, istanbul, otomobil, trafik, polis
Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı
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Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun açılmasını bekleyen sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Polis drift yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Önceki gün 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı.
Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.