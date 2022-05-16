https://tr.sputniknews.com/20220516/kartalda-dugun-konvoyunda-yolu-kapatarak-drift-yapti-1056396047.html

Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı

Kartal'da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yaptı

Kartal Sahil Yolu'nda ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yolun... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T03:12+0300

2022-05-16T03:12+0300

2022-05-16T03:12+0300

türkiye

kartal

drift

istanbul

otomobil

trafik

polis

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Önceki gün 13.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda sahil yolunda ilerleyen düğün konvoyundan ayrılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak uzun süre drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Trafikte bekleyen diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift yapan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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kartal, drift, istanbul, otomobil, trafik, polis