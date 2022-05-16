https://tr.sputniknews.com/20220516/kasapoglundan-z-kusagi-sunumu-6-milyon-genc-ilk-kez-sandiga-gidecek-1056398603.html
Kasapoğlu'ndan 'Z kuşağı' sunumu: 6 milyon genç ilk kez sandığa gidecek
Kasapoğlu'ndan 'Z kuşağı' sunumu: 6 milyon genç ilk kez sandığa gidecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Partili kurmaylara Z kuşağı ile ilgili yaptığı sunumda gençlerle ilgili rakamları paylaştı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T08:35+0300
2022-05-16T08:35+0300
2022-05-16T08:35+0300
politika
mehmet muharrem kasapoğlu
recep tayyip erdoğan
z kuşağı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda Bakan Kasapoğlu, bir yılda 1.3 milyon gencin görüşlerine başvurulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç seçmen bulunduğunu belirten Kasapoğlu, "17-29 yaş arası oy verecek toplam 16 milyon 956 bin genç seçmen var. Oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 89.2. 2023 için stratejimiz; genç hedef kitleyi tanımak, beklentilerini anlamak, katılımcı süreçleri işleterek ‘dili’ birlikte inşa etmek" dedi. Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: 'Gençlik Atlası hazırlanıyor'Yaklaşık 150 bin gencimize yönelik 20 farklı araştırma yaptık. Gönüllülük, spor kültürü, dijital beceriler, girişimcilik, sosyal ilişkiler, gündelik yaşam, toplumsal aidiyet, yaşam memnuniyeti gibi konularda düzenli olarak yaptığımız araştırmalarla ‘Türkiye Gençlik Atlası’nı hazırlıyoruz.”'En çok YouTube'a inanıyorlar'Gençlerin yüzde 82.3’ü günün 2 saatinden fazlasını internette geçirdiğini belirtiyor. Yüzde 32.2’si YouTube’da çıkan haberlere inanırken, sosyal medya platformlarında çıkan haberlerin inanırlığı Twitter’da yüzde 30.1, Instagram’da yüzde 29.8, Twitch ile Linkedin’de yüzde 21.1, Tiktok’ta yüzde 19.8 ve Facebook’ta ise yüzde 19.6 olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 89’u ‘Sosyal medyada alacağım beğeni ve yüksek takipçi sayısındansa, ailemin sevmesi, onore etmesi beni daha mutlu eder’ diyor. Gençler ekonomi ve teknolojiye ilgi duyuyor.”
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mehmet muharrem kasapoğlu, recep tayyip erdoğan, z kuşağı
Kasapoğlu'ndan 'Z kuşağı' sunumu: 6 milyon genç ilk kez sandığa gidecek
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Partili kurmaylara Z kuşağı ile ilgili yaptığı sunumda gençlerle ilgili rakamları paylaştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda Bakan Kasapoğlu, bir yılda 1.3 milyon gencin görüşlerine başvurulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı.
Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre
, ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç seçmen bulunduğunu belirten Kasapoğlu, "17-29 yaş arası oy verecek toplam 16 milyon 956 bin genç seçmen var. Oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 89.2. 2023 için stratejimiz; genç hedef kitleyi tanımak, beklentilerini anlamak, katılımcı süreçleri işleterek ‘dili’ birlikte inşa etmek" dedi.
Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:
'Gençlik Atlası hazırlanıyor'
Yaklaşık 150 bin gencimize yönelik 20 farklı araştırma yaptık. Gönüllülük, spor kültürü, dijital beceriler, girişimcilik, sosyal ilişkiler, gündelik yaşam, toplumsal aidiyet, yaşam memnuniyeti gibi konularda düzenli olarak yaptığımız araştırmalarla ‘Türkiye Gençlik Atlası’nı hazırlıyoruz.”
'En çok YouTube'a inanıyorlar'
Gençlerin yüzde 82.3’ü günün 2 saatinden fazlasını internette geçirdiğini belirtiyor. Yüzde 32.2’si YouTube’da çıkan haberlere inanırken, sosyal medya platformlarında çıkan haberlerin inanırlığı Twitter’da yüzde 30.1, Instagram’da yüzde 29.8, Twitch ile Linkedin’de yüzde 21.1, Tiktok’ta yüzde 19.8 ve Facebook’ta ise yüzde 19.6 olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 89’u ‘Sosyal medyada alacağım beğeni ve yüksek takipçi sayısındansa, ailemin sevmesi, onore etmesi beni daha mutlu eder’ diyor. Gençler ekonomi ve teknolojiye ilgi duyuyor.”