https://tr.sputniknews.com/20220516/kayip-kuyumcu-ve-akaryakit-istasyonu-sahibi-olu-bulundu-1056420621.html
Kayıp kuyumcu ve akaryakıt istasyonu sahibi ölü bulundu
Kayıp kuyumcu ve akaryakıt istasyonu sahibi ölü bulundu
Yalova Armutlu'daki ormanlık alanda bulunan iki erkek cesedinin 13 Mayıs’tan bu yana kayıp olan kuyumcu Ömer Sefa Sevgi ve akaryakıt istasyonu sahibi olan... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T20:54+0300
2022-05-16T20:54+0300
2022-05-16T20:54+0300
türkiye
yalova
armutlu
bursa
toplumsal cinayet
cinayet
kuyumcu
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Bursa ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 13 Mayıs’tan bu yana kendilerinden haber alınamayan, Yalova'da kuyumculuk yaptığı belirtilen 45 yaşında Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul’da akaryakıt istasyonu sahibi olan 53 yaşındaki Yaşar Eti'ye ait olduğu belirlendi.Olay Yalova ile Bursa’nın Gemlik ilçesi sınırında yer alan Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. 13 Mayıs’ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı belirtilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul’da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti’ye ait olduğu tespit edildi.Sağ eli bileğinden kesildiYapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi’nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti’nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.İddia: Sevgi, bir süredir tehdit ediliyorduÖte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi’nin alacak verecek meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya’ya götürdüğü iddia edildi
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yalova, armutlu, bursa, toplumsal cinayet, cinayet, kuyumcu
Kayıp kuyumcu ve akaryakıt istasyonu sahibi ölü bulundu
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Yalova Armutlu'daki ormanlık alanda bulunan iki erkek cesedinin 13 Mayıs’tan bu yana kayıp olan kuyumcu Ömer Sefa Sevgi ve akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu belirlendi.
Bursa ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 13 Mayıs’tan bu yana kendilerinden haber alınamayan, Yalova'da kuyumculuk yaptığı belirtilen 45 yaşında Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul’da akaryakıt istasyonu sahibi olan 53 yaşındaki Yaşar Eti'ye ait olduğu belirlendi.
Olay Yalova ile Bursa’nın Gemlik ilçesi sınırında yer alan Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. 13 Mayıs’ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı belirtilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul’da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti’ye ait olduğu tespit edildi.
Sağ eli bileğinden kesildi
Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi’nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti’nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İddia: Sevgi, bir süredir tehdit ediliyordu
Öte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi’nin alacak verecek meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya’ya götürdüğü iddia edildi