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Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir
Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıkımın başlandığı Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:12+0300
2022-05-16T23:25+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
suudi arabistan
katar
atatürk havalimanı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet bahçesi yapılmak üzere içine dozerlerin sokulduğu Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.Twitter’dan paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler? " dedi.Açıklamasının devamında, "Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?" ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, şu, ifadeleri kullandı:“Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, hem Arapça hem de Türkçe, “Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin” diye yazdı.Kılıçdaroğlu, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir

23:12 16.05.2022 (güncellendi: 23:25 16.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıkımın başlandığı Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet bahçesi yapılmak üzere içine dozerlerin sokulduğu Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter’dan paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler? " dedi.
Açıklamasının devamında, "Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?" ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, şu, ifadeleri kullandı:
Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?
Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?
“Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, hem Arapça hem de Türkçe, “Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin” diye yazdı.
Kılıçdaroğlu, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:
"Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş “Talimat aldım, mecburdum. diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!"
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