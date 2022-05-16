https://tr.sputniknews.com/20220516/kilicdaroglundan-ataturk-havalimani-aciklamasi-bir-damla-murekkebi-olan-herkes-vatan-hainidir-1056423525.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir

Kılıçdaroğlu'ndan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıkımın başlandığı Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T23:12+0300

2022-05-16T23:12+0300

2022-05-16T23:25+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

suudi arabistan

katar

atatürk havalimanı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet bahçesi yapılmak üzere içine dozerlerin sokulduğu Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.Twitter’dan paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler? " dedi.Açıklamasının devamında, "Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?" ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, şu, ifadeleri kullandı:“Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, hem Arapça hem de Türkçe, “Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin” diye yazdı.Kılıçdaroğlu, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:

türkiye

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chp, kemal kılıçdaroğlu, suudi arabistan, katar, atatürk havalimanı