Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220516/kocaelinde-balik-tutarken-denize-dusen-genc-hayatini-kaybetti-1056396758.html
Kocaeli'nde balık tutarken denize düşen genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nde balık tutarken denize düşen genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken denize düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T04:33+0300
2022-05-16T04:33+0300
türkiye
kocaeli
izmit
balık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056396733_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d89b458f085d1367c879f07ee75171fe.jpg
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşıyla denize düşen genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İzmit Marina İskelesi'ndeki fenerin yanında balık tutarken alkol alan Furkan Ç. ile Mine D. dengesini kaybederek denize düştü.Yardım çığlıkları üzerine durumu gören bir vatandaş Mine D'yi sudan çıkardı, ancak Furkan Ç. kısa sürede gözden kayboldu.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mine D, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.İtfaiye dalgıçları yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Furkan Ç'nin cansız bedenine ulaştı.Ambulansa alınan Furkan Ç'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
kocaeli
izmit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056396733_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7550d604f6cd2fea5fc9119c1bfac797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, izmit, balık

Kocaeli'nde balık tutarken denize düşen genç hayatını kaybetti

04:33 16.05.2022
© İHA / CİHAN ATİK-Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken denize düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken denize düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA / CİHAN ATİK-
Abone olTelegram
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken denize düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşıyla denize düşen genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmit Marina İskelesi'ndeki fenerin yanında balık tutarken alkol alan Furkan Ç. ile Mine D. dengesini kaybederek denize düştü.
Yardım çığlıkları üzerine durumu gören bir vatandaş Mine D'yi sudan çıkardı, ancak Furkan Ç. kısa sürede gözden kayboldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mine D, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İtfaiye dalgıçları yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Furkan Ç'nin cansız bedenine ulaştı.
Ambulansa alınan Furkan Ç'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала