https://tr.sputniknews.com/20220516/kocaelinde-balik-tutarken-denize-dusen-genc-hayatini-kaybetti-1056396758.html

Kocaeli'nde balık tutarken denize düşen genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nde balık tutarken denize düşen genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken denize düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T04:33+0300

2022-05-16T04:33+0300

2022-05-16T04:33+0300

türkiye

kocaeli

izmit

balık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056396733_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d89b458f085d1367c879f07ee75171fe.jpg

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kız arkadaşıyla denize düşen genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İzmit Marina İskelesi'ndeki fenerin yanında balık tutarken alkol alan Furkan Ç. ile Mine D. dengesini kaybederek denize düştü.Yardım çığlıkları üzerine durumu gören bir vatandaş Mine D'yi sudan çıkardı, ancak Furkan Ç. kısa sürede gözden kayboldu.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mine D, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.İtfaiye dalgıçları yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Furkan Ç'nin cansız bedenine ulaştı.Ambulansa alınan Furkan Ç'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kocaeli

izmit

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, izmit, balık