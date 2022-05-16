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Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti
Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200ü aştı. Bölgedeki su hatlarından... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:45+0300
2022-05-16T13:45+0300
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Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200’den fazla kişi hastanelere başvurdu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı.Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/adanada-500-kovan-arinin-olmesiyle-ilgili-inceleme-herhangi-bir-zehirlenme-etkenine-rastlanmadi-1055123295.html
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Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti

13:45 16.05.2022
© DHAKonya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti
Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru 1200'ü geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200’den fazla kişi hastanelere başvurdu. Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı.
Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.
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