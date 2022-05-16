https://tr.sputniknews.com/20220516/kremlin-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-avrupa-guvenligini-guclendirmeyecek-1056407334.html
Kremlin: Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği Avrupa güvenliğini güçlendirmeyecek
Kremlin: Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği Avrupa güvenliğini güçlendirmeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasının Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmeyeceğini belirtti. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:13+0300
2022-05-16T13:13+0300
2022-05-16T13:49+0300
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nato
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya ve İsveç’in tarafsızlık statülerini bir kenara bırakıp NATO’ya üye olma planlarına ilişkin, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmalarının kıtamızın güvenlik mimarisini bir şekilde güçlendireceğini ya da geliştireceğini düşünmüyoruz, daha doğrusu böyle olmayacağından eminiz” dedi.“Bu, endişelenmemize sebep olan çok ciddi bir konu” diye devam eden Peskov, “Finlandiya ve İsveç’in İttifaka üyeliğinin, koşulsuz bir biçimde sağlanması gereken güvenliğimiz açısından uygulamada ne gibi sonuçlar doğuracağını dikkatle izleyeceğiz” vurgusunu yaptı.Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin ‘neler olup bittiğini ve her bir açıklamayı çok yakından izleyeceklerini’ kaydeden Peskov, İsveç tarafından, ittifaka üye olsalar dahi topraklarına yabancı ülkelere ait askeri üs ya da silah sistemi konuşlandırılmasını planlamadıklarına ilişkin açıklamalar yapıldığına dikkat çekti.Kremlin Sözcüsü, “Bu nedenle ülkemizin güvenliğinin sağlama konusunda ileride neler yapılması gerekebileceğine karar vermek adına durumu dikkatle analiz etmekteyiz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/cinden-finlandiyanin-nato-uyeligi-kararina-tepki-avrupada-guvenligin-bolunmezligi-ilkesine-uyun-1056401672.html
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Kremlin: Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği Avrupa güvenliğini güçlendirmeyecek
13:13 16.05.2022 (güncellendi: 13:49 16.05.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasının Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmeyeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Finlandiya ve İsveç’in tarafsızlık statülerini bir kenara bırakıp NATO’ya üye olma planlarına ilişkin, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmalarının kıtamızın güvenlik mimarisini bir şekilde güçlendireceğini ya da geliştireceğini düşünmüyoruz, daha doğrusu böyle olmayacağından eminiz” dedi.
“Bu, endişelenmemize sebep olan çok ciddi bir konu” diye devam eden Peskov, “Finlandiya ve İsveç’in İttifaka üyeliğinin, koşulsuz bir biçimde sağlanması gereken güvenliğimiz açısından uygulamada ne gibi sonuçlar doğuracağını dikkatle izleyeceğiz” vurgusunu yaptı.
Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin ‘neler olup bittiğini ve her bir açıklamayı çok yakından izleyeceklerini’ kaydeden Peskov, İsveç tarafından, ittifaka üye olsalar dahi topraklarına yabancı ülkelere ait askeri üs ya da silah sistemi konuşlandırılmasını planlamadıklarına ilişkin açıklamalar yapıldığına dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü, “Bu nedenle ülkemizin güvenliğinin sağlama konusunda ileride neler yapılması gerekebileceğine karar vermek adına durumu dikkatle analiz etmekteyiz” ifadelerini kullandı.