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Kuzey Kore'de koronavirüs: Ölü sayısı 50'ye çıktı, eczaneleri teftiş eden Kim orduya talimat verdi
Kuzey Kore'de koronavirüs: Ölü sayısı 50'ye çıktı, eczaneleri teftiş eden Kim orduya talimat verdi
Kuzey Kore'de Kovid-19 salgını endişesi büyürken şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye ulaştı. Ayrıca eczaneleri teftişe çıkan Kim donanım... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:16+0300
2022-05-16T11:10+0300
koronavirüs
kuzey kore
koronavirüs
kuzey kore lideri kim jong un
güney kore
eczane
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Yaklaşık 2 yıllık bir sürenin ardından ülkedeki ilk Kovid-19 vakasını geçen perşembe doğrulayan Kuzey Kore'de şüpheli enfeksiyon sayısında patlama yaşandı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 392 bin 900 kişide daha nedeni belirlenemeyen yüksek ateş belirtisinin gözlendiğini duyurdu. Yalnızca dün 18.00'e kadarki 24 saatlik sürede yaklaşık 96 bin arttığı belirtilen şüpheli vaka sayısı toplam 1 milyon 21 bine ulaşırken, 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 50'ye yükseldiği açıklandı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbürosu'nu dün acil bir toplantıya çağırarak ordunun salgınla mücadeleye destek olması talimatı verdiği kaydedilirken, Jong-un'un ayrıca 'sorumsuz çalışma şekli' nedeniyle kabine ve halk sağlığı birimlerinin operasyon yeteneklerini eleştirdiği vurgulandı. Lider Kim'in ulusal ilaç rezervinin halka dağıtımı talimatı verdiği belirtilen haberde, buna rağmen devlet tarafından sağlanan ilaçların eczaneler aracılığıyla insanlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaşamaması eleştirildi. Ayrıca Kim ilaç tedariki hakkında bilgi almak için Pyongyang'daki Taedong Nehri yakınında bulunan eczaneleri ziyaret etti. Eczanelerin işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecek donanıma sahip olmadıklarını ve vitrinler dışında yeterli ilaç depolama alanlarının bulunmadığını tespit eden Kim, satış görevlilerinin uygun sıhhi tesisatla donatılmadığını söylediği aktarıldı. Güney Kore'den yardım eliÖte yandan Güney Kore'nin yeni lideri Yoon Suk-yeol, karşı tarafın kabul etmesi halinde Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşısı, sağlık personeli ve diğer tıbbi yardım malzemelerini göndermeye hazıor olduklarını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220514/kovid-19-salgininin-goruldugu-kuzey-korede-son-24-saatte-21-kisi-daha-oldu-1056368907.html
https://tr.sputniknews.com/20220512/kuzey-kore-ulkede-ilk-kez-bir-koronavirus-vakasina-rastlandigini-duyurdu-kapanma-ilan-edildi-1056298096.html
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kuzey kore, koronavirüs, kuzey kore lideri kim jong un, güney kore, eczane

Kuzey Kore'de koronavirüs: Ölü sayısı 50'ye çıktı, eczaneleri teftiş eden Kim orduya talimat verdi

10:16 16.05.2022 (güncellendi: 11:10 16.05.2022)
© AFP 2022 / STRKim Jong-un- Kuzey Kore- Koronavirüs
Kim Jong-un- Kuzey Kore- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / STR
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Kuzey Kore'de Kovid-19 salgını endişesi büyürken şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye ulaştı. Ayrıca eczaneleri teftişe çıkan Kim donanım sorunlarını eleştirdi, orduya da göreve çağırdı.
Yaklaşık 2 yıllık bir sürenin ardından ülkedeki ilk Kovid-19 vakasını geçen perşembe doğrulayan Kuzey Kore'de şüpheli enfeksiyon sayısında patlama yaşandı.
Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 392 bin 900 kişide daha nedeni belirlenemeyen yüksek ateş belirtisinin gözlendiğini duyurdu. Yalnızca dün 18.00'e kadarki 24 saatlik sürede yaklaşık 96 bin arttığı belirtilen şüpheli vaka sayısı toplam 1 milyon 21 bine ulaşırken, 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 50'ye yükseldiği açıklandı.
Kuzey Kore-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
KORONAVİRÜS
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
14 Mayıs, 15:02
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin Politbürosu'nu dün acil bir toplantıya çağırarak ordunun salgınla mücadeleye destek olması talimatı verdiği kaydedilirken, Jong-un'un ayrıca 'sorumsuz çalışma şekli' nedeniyle kabine ve halk sağlığı birimlerinin operasyon yeteneklerini eleştirdiği vurgulandı.
Lider Kim'in ulusal ilaç rezervinin halka dağıtımı talimatı verdiği belirtilen haberde, buna rağmen devlet tarafından sağlanan ilaçların eczaneler aracılığıyla insanlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaşamaması eleştirildi.
Ayrıca Kim ilaç tedariki hakkında bilgi almak için Pyongyang'daki Taedong Nehri yakınında bulunan eczaneleri ziyaret etti. Eczanelerin işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecek donanıma sahip olmadıklarını ve vitrinler dışında yeterli ilaç depolama alanlarının bulunmadığını tespit eden Kim, satış görevlilerinin uygun sıhhi tesisatla donatılmadığını söylediği aktarıldı.
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
KORONAVİRÜS
Kuzey Kore, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu: Acil durum ilan edildi
12 Mayıs, 05:39

Güney Kore'den yardım eli

Öte yandan Güney Kore'nin yeni lideri Yoon Suk-yeol, karşı tarafın kabul etmesi halinde Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşısı, sağlık personeli ve diğer tıbbi yardım malzemelerini göndermeye hazıor olduklarını açıkladı.
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