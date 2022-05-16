https://tr.sputniknews.com/20220516/lukasenko-nato-bizimle-olmayan-bize-karsidir-ilkesine-gore-hareket-ediyor-1056415131.html

Lukaşenko: NATO, 'bizimle olmayan, bize karşıdır' ilkesine göre hareket ediyor

Lukaşenko: NATO, 'bizimle olmayan, bize karşıdır' ilkesine göre hareket ediyor

Batı'nın tek kutuplu dünya düzeninin geçmişte kalmasını kabullenmek istemediğini belirten Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO'nun pazularını... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T17:09+0300

2022-05-16T17:09+0300

2022-05-16T17:09+0300

ukrayna krizi

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belarus

nato

ukrayna

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

aleksandr lukaşenko

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Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'ın yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) liderleri Moskova'da gerçekleştirilen zirvede buluştu.Zirvede bir konuşma yapan Lukaşenko, "Toplantımız zor bir zamanda, dünyanın yeniden şekillendiği bir zamanda gerçekleşiyor. Tek kutuplu dünya düzeni sistemi geri dönülemez bir şekilde geçmişte kaldı fakat kolektif Batı, pozisyonunu korumak için çetin bir mücadele veriyor. Belarus'un batı sınırlarına NATO silahları yığılıyor, İttifak tarafsız ülkeleri bünyesine dahil ediyor. NATO, pazularını agresif şekilde güçlendiriyor ve 'bizimle olmayan, bize karşıdır' ilkesine göre hareket ediyor" ifadelerini kullandı.'Rusya, NATO'nun genişleme girişimiyle mücadelede yalnız bırakılmamalı'KGAÖ dışişleri bakanlarının NATO'nun yeni genişleme dalgasına karşı bir siyasi yanıt hazırlaması gerektiğini kaydeden Belarus lideri, KGAÖ'nün bu konudaki tutumunu zamanında hazırlama, örgütün çıkarlarını uluslararası topluma duyurma ve bu konuda birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Mevcut durumda Rusya'nın NATO'nun genişleme girişimiyle mücadelede yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.'Batı'nın amacı Rusya'yı azami derecede zayıflatmak'Günümüzde Ukrayna'daki en tehlikeli eğilimin Ukrayna'yı parçalama girişimleri olduğunu, barış gücü kisvesi altında ve ülkeyi korumak için binlerce birlik kurulduğunu kaydeden Lukaşenko, Batı'nın Rusya'yı azami derecede zayıflatma amacı taşıdığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220516/putin-finlandiyayla-isvecin-nato-uyeligi-rusyaya-tehdit-yaratmayacak-ancak-reaksiyon-verecegiz-1056411280.html

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rusya, belarus, nato, ukrayna, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), aleksandr lukaşenko