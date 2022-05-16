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Malatya’da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Malatya’da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Malatya’da 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T05:18+0300
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baba
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Malatya’da, 02.45 sularında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Ş. ile 15 yaşındaki oğlu Ö.Ş. arasında tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.’nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ş.’nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyo
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malatya, çocuk, baba

Malatya’da 15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

05:18 16.05.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya’da 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü.
Malatya’da 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya’da 15 yaşındaki bir çocuk tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü.
Malatya’da, 02.45 sularında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Ş. ile 15 yaşındaki oğlu Ö.Ş. arasında tartışma çıktı.
İHA'nın haberine göre yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.’nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ş.’nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyo
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