https://tr.sputniknews.com/20220516/mali-g5-sahel-gucunden-cekildigini-duyurdu-1056395455.html

Mali, G5 Sahel Gücü'nden çekildiğini duyurdu

Mali, G5 Sahel Gücü'nden çekildiğini duyurdu

Mali, Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla kurulan G5 Sahel Gücü'nden çekildiğini duyurdu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T02:21+0300

2022-05-16T02:21+0300

2022-05-16T02:21+0300

dünya

afrika

mali

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Mali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin, ortak görev gücü de dahil G5 Sahel Gücü'nün tüm organlarından çekildiği bildirildi.Açıklamada buna gerekçe olarak, G5 Sahel Gücü'nün, Mali'nin dönem başkanlığı talebini kabul etmemesi gösterildi.Bu kararın en kısa sürede üye ülkelere bildirileceği kaydedildi.Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.Bölgenin kalkınması, iş birliği ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacının yanı sıra bölgedeki Mağrip el-Kaidesi, Murabitun, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör gruplarına karşı savaşan Fransız gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonuna (MINUSMA) destek verme hedefiyle kurulan G5 Sahel Gücü'nün merkezi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'da bulunuyor.

mali

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afrika, mali