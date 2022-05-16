McConnell: ABD Kongresi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ağustos tatilinden önce onaylayacak
14:43 16.05.2022 (güncellendi: 15:49 16.05.2022)
© AP Photo / Jose Luis MaganaMitch McConnell
© AP Photo / Jose Luis Magana
İsveç ve Finlandiya'da hükümetlerin dün resmen açıkladığı NATO üyeliği kararı bugün parlamentolarda görüşülürken, Kiev'in ardından Stockholm ve Helsinki'yi ziyaret eden ABD Senatosu heyeti jet hızıyla onay sözü verdi.
Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşen ABD Senatosu heyetinden Cumhuriyetçi Partili azınlık lideri Mitch McConnell, ABD Kongresi'nin ağustosta tatile gitmeden önce Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu onaylamak istediğini söyledi.
'Her iki partiden geniş çaplı destek var'
"Kesinlikle, Kongre'nin geleneksel olarak oturumlarına ara verdiği ağustos tatilinden önce bunu başarmayı umuyoruz" diyen McConnell, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ABD Kongresi'nin hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili üyeleri arasında çok geniş desteğe sahip olduğunu belirtti.
U.S. could ratify Finnish NATO membership before August, Senate Republican leader says https://t.co/wU4O2sRu7p pic.twitter.com/cafpbxFfpc— Reuters (@Reuters) May 16, 2022
'İlk onaylayan ülke oluruz'
Senato'daki Cumhuriyetçi azınlık lideri, "ABD'de hedef, Finlandiya'nın katılımını mümkün olduğu kadar hızlı onaylamak olacaktır" vurgusunu yaparak ekledi: "İlk onaylayan ülkenin ABD olmasını umuyorum."
Sıkı NATO destekçisi senatör, Kongre'nin oybirliğiyle değilse bile ezici çoğunlukla onay vereceğini öngörerek iki İskandinav ülkesinin ittifaka çok büyük katkıda bulunacağını savundu.
Sweden is expected to formally seek NATO membership soon, with Prime Minister Magdalena Andersson saying it will be a "historic change" in the country's security policy prompted by Russia's war in Ukraine. https://t.co/jaGcFvqlaw— AP Europe (@AP_Europe) May 16, 2022