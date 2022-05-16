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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/mcconnell-abd-kongresi-finlandiyanin-nato-uyeligini-agustos-tatilinden-once-onaylayacak-1056410629.html
McConnell: ABD Kongresi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ağustos tatilinden önce onaylayacak
McConnell: ABD Kongresi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ağustos tatilinden önce onaylayacak
İsveç ve Finlandiya'da hükümetlerin dün resmen açıkladığı NATO üyeliği kararı bugün parlamentolarda görüşülürken, Kiev'in ardından Stockholm ve Helsinki'yi... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T14:43+0300
2022-05-16T15:49+0300
ukrayna krizi
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Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşen ABD Senatosu heyetinden Cumhuriyetçi Partili azınlık lideri Mitch McConnell, ABD Kongresi'nin ağustosta tatile gitmeden önce Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu onaylamak istediğini söyledi.'Her iki partiden geniş çaplı destek var'"Kesinlikle, Kongre'nin geleneksel olarak oturumlarına ara verdiği ağustos tatilinden önce bunu başarmayı umuyoruz" diyen McConnell, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ABD Kongresi'nin hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili üyeleri arasında çok geniş desteğe sahip olduğunu belirtti. 'İlk onaylayan ülke oluruz'Senato'daki Cumhuriyetçi azınlık lideri, "ABD'de hedef, Finlandiya'nın katılımını mümkün olduğu kadar hızlı onaylamak olacaktır" vurgusunu yaparak ekledi: "İlk onaylayan ülkenin ABD olmasını umuyorum."Sıkı NATO destekçisi senatör, Kongre'nin oybirliğiyle değilse bile ezici çoğunlukla onay vereceğini öngörerek iki İskandinav ülkesinin ittifaka çok büyük katkıda bulunacağını savundu.
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abd, finlandiya, nato, onay

McConnell: ABD Kongresi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ağustos tatilinden önce onaylayacak

14:43 16.05.2022 (güncellendi: 15:49 16.05.2022)
© AP Photo / Jose Luis MaganaMitch McConnell
Mitch McConnell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
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İsveç ve Finlandiya'da hükümetlerin dün resmen açıkladığı NATO üyeliği kararı bugün parlamentolarda görüşülürken, Kiev'in ardından Stockholm ve Helsinki'yi ziyaret eden ABD Senatosu heyeti jet hızıyla onay sözü verdi.
Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşen ABD Senatosu heyetinden Cumhuriyetçi Partili azınlık lideri Mitch McConnell, ABD Kongresi'nin ağustosta tatile gitmeden önce Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu onaylamak istediğini söyledi.

'Her iki partiden geniş çaplı destek var'

"Kesinlikle, Kongre'nin geleneksel olarak oturumlarına ara verdiği ağustos tatilinden önce bunu başarmayı umuyoruz" diyen McConnell, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ABD Kongresi'nin hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili üyeleri arasında çok geniş desteğe sahip olduğunu belirtti.

'İlk onaylayan ülke oluruz'

Senato'daki Cumhuriyetçi azınlık lideri, "ABD'de hedef, Finlandiya'nın katılımını mümkün olduğu kadar hızlı onaylamak olacaktır" vurgusunu yaparak ekledi: "İlk onaylayan ülkenin ABD olmasını umuyorum."
Sıkı NATO destekçisi senatör, Kongre'nin oybirliğiyle değilse bile ezici çoğunlukla onay vereceğini öngörerek iki İskandinav ülkesinin ittifaka çok büyük katkıda bulunacağını savundu.
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