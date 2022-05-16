https://tr.sputniknews.com/20220516/mcconnell-abd-kongresi-finlandiyanin-nato-uyeligini-agustos-tatilinden-once-onaylayacak-1056410629.html

McConnell: ABD Kongresi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ağustos tatilinden önce onaylayacak

McConnell: ABD Kongresi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini ağustos tatilinden önce onaylayacak

İsveç ve Finlandiya'da hükümetlerin dün resmen açıkladığı NATO üyeliği kararı bugün parlamentolarda görüşülürken, Kiev'in ardından Stockholm ve Helsinki'yi... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T14:43+0300

2022-05-16T14:43+0300

2022-05-16T15:49+0300

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Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşen ABD Senatosu heyetinden Cumhuriyetçi Partili azınlık lideri Mitch McConnell, ABD Kongresi'nin ağustosta tatile gitmeden önce Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu onaylamak istediğini söyledi.'Her iki partiden geniş çaplı destek var'"Kesinlikle, Kongre'nin geleneksel olarak oturumlarına ara verdiği ağustos tatilinden önce bunu başarmayı umuyoruz" diyen McConnell, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ABD Kongresi'nin hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili üyeleri arasında çok geniş desteğe sahip olduğunu belirtti. 'İlk onaylayan ülke oluruz'Senato'daki Cumhuriyetçi azınlık lideri, "ABD'de hedef, Finlandiya'nın katılımını mümkün olduğu kadar hızlı onaylamak olacaktır" vurgusunu yaparak ekledi: "İlk onaylayan ülkenin ABD olmasını umuyorum."Sıkı NATO destekçisi senatör, Kongre'nin oybirliğiyle değilse bile ezici çoğunlukla onay vereceğini öngörerek iki İskandinav ülkesinin ittifaka çok büyük katkıda bulunacağını savundu.

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