https://tr.sputniknews.com/20220516/metin-kemal-kahraman-17-mayistaki-mus-konserimiz-valilik-tarafindan-yasaklandi-1056423115.html

Metin-Kemal Kahraman: 17 Mayıs'taki Muş konserimiz valilik tarafından yasaklandı

Metin-Kemal Kahraman: 17 Mayıs'taki Muş konserimiz valilik tarafından yasaklandı

Metin-Kemal Kahraman kardeşler, bir açıklama yayınlayarak Muş konserlerinin bir gün öncesinde iptal edildiğini duyurdu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T22:40+0300

2022-05-16T22:40+0300

2022-05-16T22:40+0300

türkiye

muş

valilik

türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)

müzik

konser

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Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin yarın yapılması planlanan Muş konseri, Valilik tarafından yasaklandı. İptal haberini, Metin ve Kemal Kahraman bir açıklama yayınlayarak duyurdu.'Meslek kuruluşlarımızı tavır almaya davet ediyoruz'Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bilindiği gibi Muş konserimiz, haftalar öncesinden başvurusu yapılıp hazırlıklarına başlanmış küçük bir turnenin ilk ayağı olacaktı. Buna rağmen yasaklama kararı konserden bir gün önce ve mesai bitimine yarım saat kala telefonla, şifahen bildirilmiş, kararın yazılı bildirimini ise ancak bir sonraki gün mesai saatleri içinde alabileceğimiz söylenmiştir.Böyle yapılarak yasaklamanın müzisyenler ve organizatörler için ve tabii bilet alan dinleyicilerimiz için sadece bir yasaklama olarak kalmayıp maddi, manevi bir yüke dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Aylarca öncesinden müzisyenler o günlerini bu konser için ayırmışlardır; hiçbir kurumdan destek alınmadan konser salonu tutulmuş, bunun için ücret ödenmiştir; müzisyenler için uçak biletleri alınmış, otelde odalar rezerve edilmiştir; afişler basılmış, sosyal medyada paralı duyurular yapılmıştır; ve onlarca insan bütün bu işler için günlerce çalışmıştır... İşte bunların hepsi de bir yük olarak yaşatılmalıdır ki, yasak kendilerine reva gördükleri nefret yükünü biraz olsun rahatlatsın.Başta MÜYORBİR ve MESAM olmak üzere meslek kuruluşlarımızı bu konuda tavır almaya davet ediyoruz. Daha geniş bir açıklamayı yarın, kararın yazılı bildirimini alınca yapacağız."

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muş, valilik, türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), müzik, konser