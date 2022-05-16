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https://tr.sputniknews.com/20220516/milli-egitim-bakani-ozer-bu-yaz-itibariyla-2-siniftan-12-sinifa-kadar-yaz-okulu-acilacak-1056403431.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
meb
mahmut özer
yaz okulu
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Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/meb-ortaokullarda-okutulacak-cevre-egitimi-ve-iklim-degisikligi-dersinin-mufredatini-tamamladi-1055676588.html
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meb, mahmut özer, yaz okulu

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak

11:49 16.05.2022 (güncellendi: 11:53 16.05.2022)
© DHAMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.
Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.
Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.

''İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız''

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