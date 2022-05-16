https://tr.sputniknews.com/20220516/milli-egitim-bakani-ozer-bu-yaz-itibariyla-2-siniftan-12-sinifa-kadar-yaz-okulu-acilacak-1056403431.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T11:49+0300

2022-05-16T11:49+0300

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türkiye

meb

mahmut özer

yaz okulu

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Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/meb-ortaokullarda-okutulacak-cevre-egitimi-ve-iklim-degisikligi-dersinin-mufredatini-tamamladi-1055676588.html

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meb, mahmut özer, yaz okulu