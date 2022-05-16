https://tr.sputniknews.com/20220516/milli-egitim-bakani-ozer-bu-yaz-itibariyla-2-siniftan-12-sinifa-kadar-yaz-okulu-acilacak-1056403431.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:49+0300
2022-05-16T11:49+0300
2022-05-16T11:53+0300
türkiye
meb
mahmut özer
yaz okulu
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Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/meb-ortaokullarda-okutulacak-cevre-egitimi-ve-iklim-degisikligi-dersinin-mufredatini-tamamladi-1055676588.html
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meb, mahmut özer, yaz okulu
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yaz okulu açılacak
11:49 16.05.2022 (güncellendi: 11:53 16.05.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.
Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak.
Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.
''İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız''