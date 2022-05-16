https://tr.sputniknews.com/20220516/moldova-bassavciligi-aziz-yorgi-kurdelesini-takan-milletvekillerinin-listesini-aldik-1056420432.html

Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık

Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık

Moldova Başsavcılığı, 9 Mayıs Zafer Günü, ülkede yasak Aziz Yorgi kurdelesini takan tüm milletvekillerinin listesini polisten aldığını duyurdu. 17 parlamentere... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T20:44+0300

2022-05-16T20:44+0300

2022-05-16T20:44+0300

dünya

moldova

zafer günü

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Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Kerpek, Rus medyasına açıklamasında, “Polisten protokolleri aldık. Halihazırda mevcut mevzuata göre analiz ediliyor. Sonra her bir olay için ayrı ayrı karar alınacak” ifadesini kullandı.Moldova Polis Genel Müfettişliği Başkanı Viorel Cernauteanu, 9 Mayıs’ta toplamda 300 kişinin Aziz Yorgi kurdelesi yasağını deldiğini açıkladı. Yasağı ihlal eden vatandaşlara para cezası verilecek. Cernauteanu, milletvekillerine cezanın ancak parlamentonun izniyle verildiğinden yasağı çiğneyen 17 milletvekiliyle ilgili protokollerin Başsavcılığa gönderildiğini kaydetti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moldova, zafer günü