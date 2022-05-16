Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220516/moldova-bassavciligi-aziz-yorgi-kurdelesini-takan-milletvekillerinin-listesini-aldik-1056420432.html
Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık
Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık
Moldova Başsavcılığı, 9 Mayıs Zafer Günü, ülkede yasak Aziz Yorgi kurdelesini takan tüm milletvekillerinin listesini polisten aldığını duyurdu. 17 parlamentere... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T20:44+0300
2022-05-16T20:44+0300
dünya
moldova
zafer günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055854609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e3e43ebc9a42a704aca9debf498f10fd.jpg
Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Kerpek, Rus medyasına açıklamasında, “Polisten protokolleri aldık. Halihazırda mevcut mevzuata göre analiz ediliyor. Sonra her bir olay için ayrı ayrı karar alınacak” ifadesini kullandı.Moldova Polis Genel Müfettişliği Başkanı Viorel Cernauteanu, 9 Mayıs’ta toplamda 300 kişinin Aziz Yorgi kurdelesi yasağını deldiğini açıkladı. Yasağı ihlal eden vatandaşlara para cezası verilecek. Cernauteanu, milletvekillerine cezanın ancak parlamentonun izniyle verildiğinden yasağı çiğneyen 17 milletvekiliyle ilgili protokollerin Başsavcılığa gönderildiğini kaydetti.
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055854609_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ea4d9c278f1fbee9bc67781c5d333039.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moldova, zafer günü

Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık

20:44 16.05.2022
© AAMoldova
Moldova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Moldova Başsavcılığı, 9 Mayıs Zafer Günü, ülkede yasak Aziz Yorgi kurdelesini takan tüm milletvekillerinin listesini polisten aldığını duyurdu. 17 parlamentere karşı sürecin başlatıldığı belirtildi.
Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Kerpek, Rus medyasına açıklamasında, “Polisten protokolleri aldık. Halihazırda mevcut mevzuata göre analiz ediliyor. Sonra her bir olay için ayrı ayrı karar alınacak” ifadesini kullandı.
Moldova Polis Genel Müfettişliği Başkanı Viorel Cernauteanu, 9 Mayıs’ta toplamda 300 kişinin Aziz Yorgi kurdelesi yasağını deldiğini açıkladı. Yasağı ihlal eden vatandaşlara para cezası verilecek. Cernauteanu, milletvekillerine cezanın ancak parlamentonun izniyle verildiğinden yasağı çiğneyen 17 milletvekiliyle ilgili protokollerin Başsavcılığa gönderildiğini kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала