https://tr.sputniknews.com/20220516/moldova-bassavciligi-aziz-yorgi-kurdelesini-takan-milletvekillerinin-listesini-aldik-1056420432.html
Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık
Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık
Moldova Başsavcılığı, 9 Mayıs Zafer Günü, ülkede yasak Aziz Yorgi kurdelesini takan tüm milletvekillerinin listesini polisten aldığını duyurdu. 17 parlamentere... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T20:44+0300
2022-05-16T20:44+0300
2022-05-16T20:44+0300
dünya
moldova
zafer günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055854609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e3e43ebc9a42a704aca9debf498f10fd.jpg
Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Kerpek, Rus medyasına açıklamasında, “Polisten protokolleri aldık. Halihazırda mevcut mevzuata göre analiz ediliyor. Sonra her bir olay için ayrı ayrı karar alınacak” ifadesini kullandı.Moldova Polis Genel Müfettişliği Başkanı Viorel Cernauteanu, 9 Mayıs’ta toplamda 300 kişinin Aziz Yorgi kurdelesi yasağını deldiğini açıkladı. Yasağı ihlal eden vatandaşlara para cezası verilecek. Cernauteanu, milletvekillerine cezanın ancak parlamentonun izniyle verildiğinden yasağı çiğneyen 17 milletvekiliyle ilgili protokollerin Başsavcılığa gönderildiğini kaydetti.
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055854609_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ea4d9c278f1fbee9bc67781c5d333039.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
moldova, zafer günü
Moldova Başsavcılığı: Aziz Yorgi kurdelesini takan milletvekillerinin listesini aldık
Abone ol
Moldova Başsavcılığı, 9 Mayıs Zafer Günü, ülkede yasak Aziz Yorgi kurdelesini takan tüm milletvekillerinin listesini polisten aldığını duyurdu. 17 parlamentere karşı sürecin başlatıldığı belirtildi.
Moldova Başsavcılığı Sözcüsü Mariana Kerpek, Rus medyasına açıklamasında, “Polisten protokolleri aldık. Halihazırda mevcut mevzuata göre analiz ediliyor. Sonra her bir olay için ayrı ayrı karar alınacak” ifadesini kullandı.
Moldova Polis Genel Müfettişliği Başkanı Viorel Cernauteanu, 9 Mayıs’ta toplamda 300 kişinin Aziz Yorgi kurdelesi yasağını deldiğini açıkladı. Yasağı ihlal eden vatandaşlara para cezası verilecek. Cernauteanu, milletvekillerine cezanın ancak parlamentonun izniyle verildiğinden yasağı çiğneyen 17 milletvekiliyle ilgili protokollerin Başsavcılığa gönderildiğini kaydetti.