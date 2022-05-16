NBC News anketine göre ABD Başkanı Biden'ın onay oranı dibi gördü
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYJoe Biden
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
Rekor kıran enflasyon ve zamların suçlusu olarak Ukrayna'ya operasyon düzenleyen Rusya'yı göstermeye çalışan ABD Başkanı Biden yeni bir ankete göre mevcut durumda ABD halkının sadece yüzde 39'unun onayını alabildi.
ABD'de NBC News tarafından yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranı yüzde 39'a düştü. Bu da Biden'ın göreve başladığı Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördüğü anlamına geliyor.
Katılımcıların yüzde 56'sı yönetimin politikalarından genel olarak memnun olmadığını ifade etti, yüzde 75'i de ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünüyor.
In new NBC News poll, Biden job approval sinks to 39 percent among all adults, 42 percent among registered voters. Disapproval 56 percent adults, 54 registered voters. https://t.co/UngjOYtAJx pic.twitter.com/ML44ggj9HQ— Byron York (@ByronYork) May 15, 2022
Biden'ın koronavirüs pandemisiyle mücadelesi ABD'lilerin yüzde 59'unun takdirini toplasa da ekonomi alanındaki performansına verilen onay yüzde 33'te kaldı, yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısındaki adımları ise katılımcıların yalnızca yüzde 23'ü tarafından olumlu bulundu.
BREAKING: Biden approval rating falls to record low in NBC News poll— InteractivePolls (@IAPolls2022) May 15, 2022
Biden Job Approval
Approve 39%
Disapprove 56%
Cost of Living
Approve 23%
Disapprove 71%
Border Security
Approve 34%
Disapprove 58%
The Economy
Approve 33%
Disapprove 62%
May 5-10 https://t.co/QmVr5LX8D7 pic.twitter.com/MvYf9T0Vk5
Yüzde 41'lik kesim de Ukrayna'daki kriz nedeniyle alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi.