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NBC News anketine göre ABD Başkanı Biden'ın onay oranı dibi gördü
NBC News anketine göre ABD Başkanı Biden'ın onay oranı dibi gördü
Rekor kıran enflasyon ve zamların suçlusu olarak Ukrayna'ya operasyon düzenleyen Rusya'yı göstermeye çalışan ABD Başkanı Biden yeni bir ankete göre mevcut... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:01+0300
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dünya
abd
joe biden
nbc news
enflasyon
pandemi
zam
ukrayna
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ABD'de NBC News tarafından yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranı yüzde 39'a düştü. Bu da Biden'ın göreve başladığı Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördüğü anlamına geliyor.Katılımcıların yüzde 56'sı yönetimin politikalarından genel olarak memnun olmadığını ifade etti, yüzde 75'i de ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünüyor.Biden'ın koronavirüs pandemisiyle mücadelesi ABD'lilerin yüzde 59'unun takdirini toplasa da ekonomi alanındaki performansına verilen onay yüzde 33'te kaldı, yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısındaki adımları ise katılımcıların yalnızca yüzde 23'ü tarafından olumlu bulundu.Yüzde 41'lik kesim de Ukrayna'daki kriz nedeniyle alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi.
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abd, joe biden, nbc news, enflasyon, pandemi, zam, ukrayna

NBC News anketine göre ABD Başkanı Biden'ın onay oranı dibi gördü

10:01 16.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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Rekor kıran enflasyon ve zamların suçlusu olarak Ukrayna'ya operasyon düzenleyen Rusya'yı göstermeye çalışan ABD Başkanı Biden yeni bir ankete göre mevcut durumda ABD halkının sadece yüzde 39'unun onayını alabildi.
ABD'de NBC News tarafından yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranı yüzde 39'a düştü. Bu da Biden'ın göreve başladığı Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördüğü anlamına geliyor.
Katılımcıların yüzde 56'sı yönetimin politikalarından genel olarak memnun olmadığını ifade etti, yüzde 75'i de ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünüyor.
Biden'ın koronavirüs pandemisiyle mücadelesi ABD'lilerin yüzde 59'unun takdirini toplasa da ekonomi alanındaki performansına verilen onay yüzde 33'te kaldı, yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısındaki adımları ise katılımcıların yalnızca yüzde 23'ü tarafından olumlu bulundu.
Yüzde 41'lik kesim de Ukrayna'daki kriz nedeniyle alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi.
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