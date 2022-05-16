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https://tr.sputniknews.com/20220516/orman-muhafaza-memurunu-doven-4-supheli-serbest--1056402736.html
Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
Osmaniye’de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:33+0300
2022-05-16T11:33+0300
türkiye
orman
osmaniye
darp
gözaltı
memur
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Dün Yarpuz köyü yolunda meydana gelen olayda, İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu.Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan memur, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220513/kayip-olarak-araniyordu-ormanda-uyurken-bulundu-1056344224.html
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orman, osmaniye, darp, gözaltı, memur, serbest

Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest

11:33 16.05.2022
© DHAOsmaniye’de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Osmaniye’de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Osmaniye’de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Dün Yarpuz köyü yolunda meydana gelen olayda, İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu.
Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü.
Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı.
Başından ve gözünden yaralanan memur, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
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Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu
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