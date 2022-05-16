https://tr.sputniknews.com/20220516/orman-muhafaza-memurunu-doven-4-supheli-serbest--1056402736.html

Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest

Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest

Osmaniye’de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T11:33+0300

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türkiye

orman

osmaniye

darp

gözaltı

memur

serbest

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Dün Yarpuz köyü yolunda meydana gelen olayda, İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu.Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan memur, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220513/kayip-olarak-araniyordu-ormanda-uyurken-bulundu-1056344224.html

türkiye

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orman, osmaniye, darp, gözaltı, memur, serbest