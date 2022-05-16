https://tr.sputniknews.com/20220516/orman-muhafaza-memurunu-doven-4-supheli-serbest--1056402736.html
Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
Osmaniye’de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:33+0300
2022-05-16T11:33+0300
2022-05-16T11:33+0300
türkiye
orman
osmaniye
darp
gözaltı
memur
serbest
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Dün Yarpuz köyü yolunda meydana gelen olayda, İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu.Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan memur, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220513/kayip-olarak-araniyordu-ormanda-uyurken-bulundu-1056344224.html
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orman, osmaniye, darp, gözaltı, memur, serbest
Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
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Osmaniye’de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Dün Yarpuz köyü yolunda meydana gelen olayda, İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu.
Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü.
Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı.
Başından ve gözünden yaralanan memur, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.