https://tr.sputniknews.com/20220516/ozdag-ataturk-havalimani-yikiliyor-millet-bahcesi-olacak-o-bahceyi-agaclarla-birlikte-tasiyacagiz-1056411417.html
Özdağ: Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçesi olacak, o bahçeyi ağaçlarla birlikte taşıyacağız
Özdağ: Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçesi olacak, o bahçeyi ağaçlarla birlikte taşıyacağız
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıkımının başladığını belirtti ve "Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T15:14+0300
2022-05-16T15:14+0300
2022-05-16T15:30+0300
politika
ümit özdağ
zafer partisi
thy
türk hava yolları (thy)
tvf
türkiye varlık fonu
atatürk havalimanı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Özdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıkımının başladığını duyurdu ve Zafer Partisi'nin projesini paylaştı. Özdağ "Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi Atatürk Hava Limanı bugün yıkılıyor, sökülüyor ve Millet bahçesi olacakmış. Üzerine, hastane de yapsanız, iktidara geldiğimiz gün Atatürk Hava Limanı Projesine başlayacağız. Yaptığınız millet bahçesini ağaçları ile birlikte yakın bir bölgeye taşıyacağız. Bu taşınan ağaçlar ile oluşacak yeni parka, “Atatürk Parkı” adını vereceğiz. Yapılan yeni İstanbul Havalimanı ise yedek, kargo, hava sanayi AR-GE ve teknoloji şirketleri ofisleri ile uçuş ve lojistik eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Adını da 'Kuvâ-yi Milliye Havalimanı' olarak değiştireceğiz. Atatürk Havalimanı'nın pistlerine yapılan hastaneye gelince, o da taşınacak. Hastane projesine yapan firma ve taşeronları, İstanbul Havalimanı'nı yapan firma ve taşeronları, bu firmaların ortak ve yöneticileri için mali, idari ve vergi denetimi ve soruşturma başlatacağız" dedi.'Türkiye Varlık Fonu kapatılacak''Özdağ ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun, Zafer Partisi'nin iktidara geldiğinde kapatılacağını da belirtti ve şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220426/zafer-partisi-lideri-ozdag-turkiyede-pkk-ve-feto-ile-birlikte-en-buyuk-bela-liberal-solculardir-1055874792.html
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ümit özdağ, zafer partisi, thy, türk hava yolları (thy), tvf, türkiye varlık fonu, atatürk havalimanı
Özdağ: Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçesi olacak, o bahçeyi ağaçlarla birlikte taşıyacağız
15:14 16.05.2022 (güncellendi: 15:30 16.05.2022) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıkımının başladığını belirtti ve "Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi Atatürk Hava Limanı bugün yıkılıyor, sökülüyor ve Millet bahçesi olacakmış. Üzerine, hastane de yapsanız, iktidara geldiğimiz gün Atatürk Hava Limanı Projesine başlayacağız" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Özdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıkımının başladığını duyurdu ve Zafer Partisi'nin projesini paylaştı. Özdağ "Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi Atatürk Hava Limanı bugün yıkılıyor, sökülüyor ve Millet bahçesi olacakmış. Üzerine, hastane de yapsanız, iktidara geldiğimiz gün Atatürk Hava Limanı Projesine başlayacağız. Yaptığınız millet bahçesini ağaçları ile birlikte yakın bir bölgeye taşıyacağız. Bu taşınan ağaçlar ile oluşacak yeni parka, “Atatürk Parkı” adını vereceğiz. Yapılan yeni İstanbul Havalimanı ise yedek, kargo, hava sanayi AR-GE ve teknoloji şirketleri ofisleri ile uçuş ve lojistik eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Adını da 'Kuvâ-yi Milliye Havalimanı' olarak değiştireceğiz. Atatürk Havalimanı'nın pistlerine yapılan hastaneye gelince, o da taşınacak. Hastane projesine yapan firma ve taşeronları, İstanbul Havalimanı'nı yapan firma ve taşeronları, bu firmaların ortak ve yöneticileri için mali, idari ve vergi denetimi ve soruşturma başlatacağız" dedi.
'Türkiye Varlık Fonu kapatılacak''
Özdağ ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun, Zafer Partisi'nin iktidara geldiğinde kapatılacağını da belirtti ve şunları ifade etti:
"THY ana hisseleri Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) alınarak, Hazine'ye devredilecek ve Sayıştay tarafından detaylı denetime alınması sağlanacak. Türkiye Varlık Fonu, Zafer Partisi iktidarında tasfiye edilerek kapatılacak! THY de ise; 1-Son 20 yılın tüm yönetim kararları, işlemleri ve satın alma ihaleleri, tüm yatırımları, personel alımları idari denetimden geçirilecek. 2-Reklam ve tanıtım harcamaları ayrıca denetlenecek.3- Sermayesi güçlendirilerek, yeniden Türkiye’nin gurur duyduğu uluslararası markası olacak. Hizmetlerine yeni yatırımlar ve yenilenmiş filosu ile devam edecek. Allah hepimize sabır versin. Az kaldı, #ZaferYakın"