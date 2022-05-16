https://tr.sputniknews.com/20220516/ozdag-ataturk-havalimani-yikiliyor-millet-bahcesi-olacak-o-bahceyi-agaclarla-birlikte-tasiyacagiz-1056411417.html

Özdağ: Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçesi olacak, o bahçeyi ağaçlarla birlikte taşıyacağız

Özdağ: Atatürk Havalimanı yıkılıyor, millet bahçesi olacak, o bahçeyi ağaçlarla birlikte taşıyacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıkımının başladığını belirtti ve "Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T15:14+0300

2022-05-16T15:14+0300

2022-05-16T15:30+0300

politika

ümit özdağ

zafer partisi

thy

türk hava yolları (thy)

tvf

türkiye varlık fonu

atatürk havalimanı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Özdağ, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yıkımının başladığını duyurdu ve Zafer Partisi'nin projesini paylaştı. Özdağ "Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi Atatürk Hava Limanı bugün yıkılıyor, sökülüyor ve Millet bahçesi olacakmış. Üzerine, hastane de yapsanız, iktidara geldiğimiz gün Atatürk Hava Limanı Projesine başlayacağız. Yaptığınız millet bahçesini ağaçları ile birlikte yakın bir bölgeye taşıyacağız. Bu taşınan ağaçlar ile oluşacak yeni parka, “Atatürk Parkı” adını vereceğiz. Yapılan yeni İstanbul Havalimanı ise yedek, kargo, hava sanayi AR-GE ve teknoloji şirketleri ofisleri ile uçuş ve lojistik eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Adını da 'Kuvâ-yi Milliye Havalimanı' olarak değiştireceğiz. Atatürk Havalimanı'nın pistlerine yapılan hastaneye gelince, o da taşınacak. Hastane projesine yapan firma ve taşeronları, İstanbul Havalimanı'nı yapan firma ve taşeronları, bu firmaların ortak ve yöneticileri için mali, idari ve vergi denetimi ve soruşturma başlatacağız" dedi.'Türkiye Varlık Fonu kapatılacak''Özdağ ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun, Zafer Partisi'nin iktidara geldiğinde kapatılacağını da belirtti ve şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220426/zafer-partisi-lideri-ozdag-turkiyede-pkk-ve-feto-ile-birlikte-en-buyuk-bela-liberal-solculardir-1055874792.html

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ümit özdağ, zafer partisi, thy, türk hava yolları (thy), tvf, türkiye varlık fonu, atatürk havalimanı