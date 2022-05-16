https://tr.sputniknews.com/20220516/pazar-etiketlerinde-kucuk-yazi-yarim-kilo-aldatmacasi-yasak-oldugunu-ne-tuketici-ne-esnaf-biliyor-1056406352.html

Pazar etiketlerinde 'küçük yazı-yarım kilo' aldatmacası: Yasak olduğunu ne tüketici ne esnaf biliyor

Pazar etiketlerinde 'küçük yazı-yarım kilo' aldatmacası: Yasak olduğunu ne tüketici ne esnaf biliyor

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde 50, 75 kuruş gibi küsuratın daha küçük boyutta belirtilmesi, 'yarım... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T12:50+0300

2022-05-16T12:50+0300

2022-05-16T12:58+0300

pazar

etiket

kilo

yasak

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056406245_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c4f7157f4ed0389c750b5abeb9fb558b.jpg

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde küsuratın daha küçük boyutta yazılmasının yasak olduğunu belirtti.‘Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda’Tüketici ve pazar esnafının bu yasağı bilmediğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:‘Etikete 'yarım kilo' yazmak yasak’Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarında yasak olmasına rağmen ürün etiketlerinde 'yarım kilo' ifadesinin de sıkça kullanıldığını dile getirdi. Fiyatı belirten yazının küsuratının küçük olarak belirtilmesi ya da 'yarım kilo' ifadesi kullanılmasının tüketiciyi aldatmaya yönelik davranış olduğuna dikkat çeken Gündüz, "Etikette 'yarım kilosu 2.5 lira' yazılıyor. 'Yarım kilo' ifadesini etikete yazmak yasak. Etiketi çekip hakem heyetine başvurulduğunda yapılan inceleme sonrası satıcıdan tahsil edilecek para, tüketiciye iade edilebilir. CİMER ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet edilebilir" dedi.'Büyük yazıyla belirtilen fiyata ürün alınmalı'Vatandaşa, küsuratı daha küçük yazılan ve 'yarım kilo' ifadesi bulunan etiketi zabıtaya şikayet etmesini tavsiye eden Gündüz, tüketicinin etikette daha büyük yazıyla belirtilen fiyata ürünü alması gerektiğini söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220419/hazine-ve-maliye-bakanligina-bagli-2-bin-800-kisilik-enflasyon-timi-saha-denetimlerine-basladi-1055664753.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pazar, etiket, kilo, yasak