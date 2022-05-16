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https://tr.sputniknews.com/20220516/pazar-etiketlerinde-kucuk-yazi-yarim-kilo-aldatmacasi-yasak-oldugunu-ne-tuketici-ne-esnaf-biliyor-1056406352.html
Pazar etiketlerinde 'küçük yazı-yarım kilo' aldatmacası: Yasak olduğunu ne tüketici ne esnaf biliyor
Pazar etiketlerinde 'küçük yazı-yarım kilo' aldatmacası: Yasak olduğunu ne tüketici ne esnaf biliyor
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde 50, 75 kuruş gibi küsuratın daha küçük boyutta belirtilmesi, 'yarım... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:50+0300
2022-05-16T12:58+0300
pazar
etiket
kilo
yasak
ekonomi
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Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde küsuratın daha küçük boyutta yazılmasının yasak olduğunu belirtti.‘Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda’Tüketici ve pazar esnafının bu yasağı bilmediğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:‘Etikete 'yarım kilo' yazmak yasak’Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarında yasak olmasına rağmen ürün etiketlerinde 'yarım kilo' ifadesinin de sıkça kullanıldığını dile getirdi. Fiyatı belirten yazının küsuratının küçük olarak belirtilmesi ya da 'yarım kilo' ifadesi kullanılmasının tüketiciyi aldatmaya yönelik davranış olduğuna dikkat çeken Gündüz, "Etikette 'yarım kilosu 2.5 lira' yazılıyor. 'Yarım kilo' ifadesini etikete yazmak yasak. Etiketi çekip hakem heyetine başvurulduğunda yapılan inceleme sonrası satıcıdan tahsil edilecek para, tüketiciye iade edilebilir. CİMER ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet edilebilir" dedi.'Büyük yazıyla belirtilen fiyata ürün alınmalı'Vatandaşa, küsuratı daha küçük yazılan ve 'yarım kilo' ifadesi bulunan etiketi zabıtaya şikayet etmesini tavsiye eden Gündüz, tüketicinin etikette daha büyük yazıyla belirtilen fiyata ürünü alması gerektiğini söyledi:
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pazar, etiket, kilo, yasak

Pazar etiketlerinde 'küçük yazı-yarım kilo' aldatmacası: Yasak olduğunu ne tüketici ne esnaf biliyor

12:50 16.05.2022 (güncellendi: 12:58 16.05.2022)
© DHApazar tezgahı, kiraz, kayısı
pazar tezgahı, kiraz, kayısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde 50, 75 kuruş gibi küsuratın daha küçük boyutta belirtilmesi, 'yarım kilo' ifadesinin yer almasının yasak olduğunu söyledi. Gündüz, tüketicinin şikayet etmesi halinde büyük boyutta yazılan fiyata ürünü satın alabileceğini söyledi.
Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pazar tezgahlarındaki fiyat etiketinde küsuratın daha küçük boyutta yazılmasının yasak olduğunu belirtti.

‘Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda’

Tüketici ve pazar esnafının bu yasağı bilmediğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:
"Pazarlarda yasak olmasına rağmen yazılmaması gereken şekilde etiketle karşılaşıyoruz. Etikette, 4.95 veya 4.50 kuruş yazıyor. Etikete 50 kuruşu, küsuratı 4 liradan daha küçük yazıyorlar. Burada ilk görünen, büyük yazılan rakam ürün fiyatında geçerlidir. Vatandaş 4 liradan satın almıyorsa şikayet edebilir. Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda. O etiket tüketiciyi yanıltıyor, aldatıyor. Bu konuda yönetmelik var. Etiketlerin şekli ve uygulanması gereken kurallar var. Hepsi eşit büyüklükte yazılacak. Pazarcı ürünü o fiyata vermiyorsa satın alan kişi, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir."

‘Etikete 'yarım kilo' yazmak yasak’

Şube Başkanı Gündüz, pazar tezgahlarında yasak olmasına rağmen ürün etiketlerinde 'yarım kilo' ifadesinin de sıkça kullanıldığını dile getirdi. Fiyatı belirten yazının küsuratının küçük olarak belirtilmesi ya da 'yarım kilo' ifadesi kullanılmasının tüketiciyi aldatmaya yönelik davranış olduğuna dikkat çeken Gündüz, "Etikette 'yarım kilosu 2.5 lira' yazılıyor. 'Yarım kilo' ifadesini etikete yazmak yasak. Etiketi çekip hakem heyetine başvurulduğunda yapılan inceleme sonrası satıcıdan tahsil edilecek para, tüketiciye iade edilebilir. CİMER ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayet edilebilir" dedi.

'Büyük yazıyla belirtilen fiyata ürün alınmalı'

Vatandaşa, küsuratı daha küçük yazılan ve 'yarım kilo' ifadesi bulunan etiketi zabıtaya şikayet etmesini tavsiye eden Gündüz, tüketicinin etikette daha büyük yazıyla belirtilen fiyata ürünü alması gerektiğini söyledi:
"Tüketici etiketi fotoğraflayıp, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğu takdirde yapılan inceleme sonrası küsurat iade edilir. Bu kural, tüketicinin korunmasına yönelik kanunda belirtiliyor. Bu yasa yeni değil. 15'inci yüzyılda, Yıldırım Bayezid döneminden itibaren devletin fiyatları düzenleme ve kontrol etme hakkı var. Pazara çıktığınızda doğru yazılmış etiket az görülüyor.”
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