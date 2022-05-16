https://tr.sputniknews.com/20220516/polis-araciyla-video-ceken-suriyeli-gozaltina-alindi-1056421624.html

Polis aracıyla video çeken Suriyeli gözaltına alındı

Polis aracıyla video çeken Suriyeli gözaltına alındı

İstanbul Eyüpsultan'da resmi polis otosunu kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan Suriyeli B.H. gözaltına alındı. Şüphelinin oto tamircide... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T21:44+0300

2022-05-16T21:44+0300

2022-05-16T21:44+0300

türkiye

suriyeli

polis

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Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.’ye tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Yapılan araştırmalarda B.H.’nin, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bir oto tamircide çalıştığı, tamir için getirilen resmi polis otosunu oto yıkamaya götürdüğü sırada videoyu çektiği ortaya çıktı.Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’ndeki evine gelen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli hakkında ‘Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma’ suçundan adli işlem yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.

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suriyeli, polis