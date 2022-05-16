Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220516/polis-araciyla-video-ceken-suriyeli-gozaltina-alindi-1056421624.html
Polis aracıyla video çeken Suriyeli gözaltına alındı
Polis aracıyla video çeken Suriyeli gözaltına alındı
İstanbul Eyüpsultan'da resmi polis otosunu kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan Suriyeli B.H. gözaltına alındı. Şüphelinin oto tamircide... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T21:44+0300
2022-05-16T21:44+0300
türkiye
suriyeli
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056421695_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cd693fe025d2ffc02eea577cea28f8b5.jpg
Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.’ye tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.Yapılan araştırmalarda B.H.’nin, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bir oto tamircide çalıştığı, tamir için getirilen resmi polis otosunu oto yıkamaya götürdüğü sırada videoyu çektiği ortaya çıktı.Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’ndeki evine gelen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli hakkında ‘Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma’ suçundan adli işlem yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056421695_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_b3a751657f96d30f79ad39fb691037d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriyeli, polis

Polis aracıyla video çeken Suriyeli gözaltına alındı

21:44 16.05.2022
© DHAPolis aracıyla video çeken Suriyeli gözaltına alındı
Polis aracıyla video çeken Suriyeli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Eyüpsultan'da resmi polis otosunu kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan Suriyeli B.H. gözaltına alındı. Şüphelinin oto tamircide çalıştığı ve aracı oto yıkamacıya götürdüğü sırada video çektiği ortaya çıktı.
Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.’ye tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalarda B.H.’nin, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bir oto tamircide çalıştığı, tamir için getirilen resmi polis otosunu oto yıkamaya götürdüğü sırada videoyu çektiği ortaya çıktı.
Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’ndeki evine gelen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli hakkında ‘Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma’ suçundan adli işlem yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала