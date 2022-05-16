https://tr.sputniknews.com/20220516/putin-finlandiyayla-isvecin-nato-uyeligi-rusyaya-tehdit-yaratmayacak-ancak-reaksiyon-verecegiz-1056411280.html
Putin: Finlandiya’yla İsveç’in NATO üyeliği Rusya’ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz
Putin: Finlandiya’yla İsveç’in NATO üyeliği Rusya’ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz
Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T15:06+0300
2022-05-16T15:06+0300
2022-05-16T15:36+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısı sırasındaki açıklamalarında, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmalarının Rusya için doğrudan tehdit yaratmayacağını kaydetti. Söz konusu İskandinav ülkeleri ile sorunlarının olmadığını söyleyen Putin, bununla beraber NATO’nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına daha da yaklaşması hâlinde, buna ‘karşı reaksiyon’ vereceklerini belirtti.Putin, Rusya’nın vereceği karşı tepkinin, İttifakın askeri güçlerinin ve silah sistemlerinin Finlandiya ve İsveç topraklarına yerleştirilmesiyle oluşabilecek tehdidin boyutlarına göre belirleneceğini de sözlerin ekledi. Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona ilişkinse, neo-Nazi grupların Ukrayna’daki varlıklarını uzun zamandan beri sürdürdüklerini, fakat Batı ülkelerinin buna göz yumduklarını belirtti. Putin ayrıca, ‘Nazizm’in Ukrayna’dan başka hiçbir yerde devlet düzeyinde teşvik edilmediğini’ belirtti.
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Putin: Finlandiya’yla İsveç’in NATO üyeliği Rusya’ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz
15:06 16.05.2022 (güncellendi: 15:36 16.05.2022) Abone ol
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Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak” dedi. Putin, NATO’nun genişlemesine ilişkin, “Bu, ABD’nin dış politika çıkarlarına erişmesi adına suni olarak yaratılan bir sorun” değerlendirmesi yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısı sırasındaki açıklamalarında, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmalarının Rusya için doğrudan tehdit yaratmayacağını kaydetti.
Söz konusu İskandinav ülkeleri ile sorunlarının olmadığını söyleyen Putin, bununla beraber NATO’nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına daha da yaklaşması hâlinde, buna ‘karşı reaksiyon’ vereceklerini belirtti.
Putin, Rusya’nın vereceği karşı tepkinin, İttifakın askeri güçlerinin ve silah sistemlerinin Finlandiya ve İsveç topraklarına yerleştirilmesiyle oluşabilecek tehdidin boyutlarına göre belirleneceğini de sözlerin ekledi.
Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona ilişkinse, neo-Nazi grupların Ukrayna’daki varlıklarını uzun zamandan beri sürdürdüklerini, fakat Batı ülkelerinin buna göz yumduklarını belirtti. Putin ayrıca, ‘Nazizm’in Ukrayna’dan başka hiçbir yerde devlet düzeyinde teşvik edilmediğini’ belirtti.