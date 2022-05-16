https://tr.sputniknews.com/20220516/rakiya-zam-1056407580.html
Rakıya zam
Rakıya zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:35+0300
2022-05-16T13:35+0300
2022-05-16T13:39+0300
türkiye
rakı
zam
özgür aybaş
tekel bayi
türkiye tekel bayileri platformu
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TBP Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı verilere göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı. Yeni Seri rakıysa 319 TL oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelememesi durumunda sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında bir zam daha gelebilir.Bu oran temmuzda birada en az 12, şarapta en az 23 ve rakıda en az 96 lira TL zam anlamına geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220514/akaryakita-yilbasindan-bu-yana-16-kez-zam-geldi-benzinin-litresi-6-ayda-yuzde-131-artti-1056367804.html
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rakı, zam, özgür aybaş, tekel bayi, türkiye tekel bayileri platformu
Rakıya zam
13:35 16.05.2022 (güncellendi: 13:39 16.05.2022) Abone ol
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı.
TBP Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı verilere göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı. Yeni Seri rakıysa 319 TL oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelememesi durumunda sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında bir zam daha gelebilir.
Bu oran temmuzda birada en az 12, şarapta en az 23 ve rakıda en az 96 lira TL zam anlamına geliyor.