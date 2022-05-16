https://tr.sputniknews.com/20220516/rakiya-zam-1056407580.html

Rakıya zam

Rakıya zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T13:35+0300

2022-05-16T13:35+0300

2022-05-16T13:39+0300

türkiye

rakı

zam

özgür aybaş

tekel bayi

türkiye tekel bayileri platformu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/29/1041442961_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0ccb788980b12660d401acf567b8f08f.jpg

TBP Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı verilere göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı. Yeni Seri rakıysa 319 TL oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelememesi durumunda sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında bir zam daha gelebilir.Bu oran temmuzda birada en az 12, şarapta en az 23 ve rakıda en az 96 lira TL zam anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220514/akaryakita-yilbasindan-bu-yana-16-kez-zam-geldi-benzinin-litresi-6-ayda-yuzde-131-artti-1056367804.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakı, zam, özgür aybaş, tekel bayi, türkiye tekel bayileri platformu