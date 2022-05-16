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Rakıya zam
Rakıya zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:35+0300
2022-05-16T13:39+0300
türkiye
rakı
zam
özgür aybaş
tekel bayi
türkiye tekel bayileri platformu
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TBP Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı verilere göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı. Yeni Seri rakıysa 319 TL oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelememesi durumunda sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında bir zam daha gelebilir.Bu oran temmuzda birada en az 12, şarapta en az 23 ve rakıda en az 96 lira TL zam anlamına geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220514/akaryakita-yilbasindan-bu-yana-16-kez-zam-geldi-benzinin-litresi-6-ayda-yuzde-131-artti-1056367804.html
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rakı, zam, özgür aybaş, tekel bayi, türkiye tekel bayileri platformu

Rakıya zam

13:35 16.05.2022 (güncellendi: 13:39 16.05.2022)
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluRakı kadehi
Rakı kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı.
TBP Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı verilere göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı. Yeni Seri rakıysa 319 TL oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelememesi durumunda sigara ve içkilerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) asgari maktu tutarına üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında bir zam daha gelebilir.
Bu oran temmuzda birada en az 12, şarapta en az 23 ve rakıda en az 96 lira TL zam anlamına geliyor.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
EKONOMİ
Akaryakıta yılbaşından bu yana 16 kez zam geldi, benzinin litresi 6 ayda yüzde 131 arttı
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