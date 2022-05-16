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Rus Dışişleri: Ülkemizi uluslararası faaliyetten koparma girişimleri krizleri yoğunlaştıracak
Rus Dışişleri: Ülkemizi uluslararası faaliyetten koparma girişimleri krizleri yoğunlaştıracak
Rusya’yı ekonomik, finansal ve lojistik olarak uluslararası işbirliği kanallarından koparma girişimlerinin yalnızca ekonomik ve gıda krizlerini... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:57+0300
2022-05-16T23:57+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının, Rusya’yı tek taraflı olarak Ukrayna’nın tarım potansiyelini bozma ve küresel gıda güvenliğiyle ilgili durumu kötüleştirme yönündeki suçlamaları içeren açıklamasını değerlendirdi.Açıklamada, “Tekrar kaydederiz ki, Rusya’yı uzun yıllara dayanan uluslararası işbirliği kanallarından ekonomik, finansal ve lojistik olarak koparma girişimleri yalnızca ekonomik ve gıda krizlerini kötüleştiriyor, dünya ticaretinin parçalanmasına yol açıyor ve zaten aralıksız koronavirüs dalgalarından, yaygın enflasyondan, kalkınmış ülkelerin para politikasını sıkılaştırmasından mustarip küresel ekonominin toparlanmasını engelliyor. Rus karşıtı yaptırım histerisinin daha da artırılması, hiçbir koşulda küresel ekonomi için istikrar sağlayıcı veya teşvik edici bir faktör olmayacak” ifadesine yer verildi.G7 ülkelerinin son açıklamasında kendileriyle çeliştiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı sözlerini şöyle sürdürdü:“Bir yandan ikiyüzlü bir şekilde, Rusya’ya yönelik yaptırımların, kalkınmakta olan ülkelere temel gıda ürünlerinin ihracatını etkilemediği iddia ediliyor. Öte yandan, Batı’nın Rusya’yı uluslararası finansal sistemden ve küresel kurumlardan tecrit etmek için yaptırım baskısını artırmaya devam edeceği vurgulanıyor. Özellikle G7 ülkeleri başta olmak üzere Batılı ülkelerin tek taraflı eylemlerinin, gıdanın küresel pazara tedarikinin lojistik ve finansal zincirlerinin kopması sorununu daha da kötüleştirdiğini kaydetmek gerekir.”
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Rus Dışişleri: Ülkemizi uluslararası faaliyetten koparma girişimleri krizleri yoğunlaştıracak

23:57 16.05.2022
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Rusya’yı ekonomik, finansal ve lojistik olarak uluslararası işbirliği kanallarından koparma girişimlerinin yalnızca ekonomik ve gıda krizlerini şiddetlendireceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının, Rusya’yı tek taraflı olarak Ukrayna’nın tarım potansiyelini bozma ve küresel gıda güvenliğiyle ilgili durumu kötüleştirme yönündeki suçlamaları içeren açıklamasını değerlendirdi.
Açıklamada, “Tekrar kaydederiz ki, Rusya’yı uzun yıllara dayanan uluslararası işbirliği kanallarından ekonomik, finansal ve lojistik olarak koparma girişimleri yalnızca ekonomik ve gıda krizlerini kötüleştiriyor, dünya ticaretinin parçalanmasına yol açıyor ve zaten aralıksız koronavirüs dalgalarından, yaygın enflasyondan, kalkınmış ülkelerin para politikasını sıkılaştırmasından mustarip küresel ekonominin toparlanmasını engelliyor. Rus karşıtı yaptırım histerisinin daha da artırılması, hiçbir koşulda küresel ekonomi için istikrar sağlayıcı veya teşvik edici bir faktör olmayacak” ifadesine yer verildi.
G7 ülkelerinin son açıklamasında kendileriyle çeliştiğini kaydeden Dışişleri Bakanlığı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir yandan ikiyüzlü bir şekilde, Rusya’ya yönelik yaptırımların, kalkınmakta olan ülkelere temel gıda ürünlerinin ihracatını etkilemediği iddia ediliyor. Öte yandan, Batı’nın Rusya’yı uluslararası finansal sistemden ve küresel kurumlardan tecrit etmek için yaptırım baskısını artırmaya devam edeceği vurgulanıyor. Özellikle G7 ülkeleri başta olmak üzere Batılı ülkelerin tek taraflı eylemlerinin, gıdanın küresel pazara tedarikinin lojistik ve finansal zincirlerinin kopması sorununu daha da kötüleştirdiğini kaydetmek gerekir.”
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