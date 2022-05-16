https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-azovstalden-yaralilarin-cikarilmasi-konusunda-ukrayna-ordusuyla-anlasmaya-vardik-1056412965.html
Rusya: Azovstal’den yaralıların çıkarılması konusunda Ukrayna ordusuyla anlaşmaya vardık
Rusya: Azovstal’den yaralıların çıkarılması konusunda Ukrayna ordusuyla anlaşmaya vardık
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Azovstal çelik fabrikası tesislerinden yaralıların çıkarılması... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T15:58+0300
2022-05-16T15:58+0300
2022-05-16T15:58+0300
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azovstal
Rusya: Azovstal’den yaralıların çıkarılması konusunda Ukrayna ordusuyla anlaşmaya vardık
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Azovstal çelik fabrikası tesislerinden yaralıların çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.