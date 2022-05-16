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https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-baltik-denizi-parlamenter-konferansindan-cikiyor-1056417246.html
Rusya, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkıyor
Rusya, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkıyor
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, bugün parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada Rusya'nın Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkması... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:44+0300
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dünya
rusya
baltık denizi
parlamenter
vyaçeslav volodin
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Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'nın daimi üyelerinin Almanya, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Finlandiya, İsveç ve Estonya olduğunu belirten Volodin, Duma ile bu ülkelerin birçoğunun parlamentoları arasında hem Parlamenter Konferansı kapsamında hem de ikili düzeyde diyalog bulunmadığına dikkat çekti.
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rusya, baltık denizi, parlamenter, vyaçeslav volodin, duma

Rusya, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkıyor

18:44 16.05.2022 (güncellendi: 18:51 16.05.2022)
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, bugün parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada Rusya'nın Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkması yönünde karar alındığını açıkladı.
Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'nın daimi üyelerinin Almanya, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Finlandiya, İsveç ve Estonya olduğunu belirten Volodin, Duma ile bu ülkelerin birçoğunun parlamentoları arasında hem Parlamenter Konferansı kapsamında hem de ikili düzeyde diyalog bulunmadığına dikkat çekti.
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