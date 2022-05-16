https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-baltik-denizi-parlamenter-konferansindan-cikiyor-1056417246.html

Rusya, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkıyor

Rusya, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkıyor

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, bugün parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada Rusya'nın Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'ndan çıkması... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T18:44+0300

2022-05-16T18:44+0300

2022-05-16T18:51+0300

dünya

rusya

baltık denizi

parlamenter

vyaçeslav volodin

duma

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Baltık Denizi Parlamenter Konferansı'nın daimi üyelerinin Almanya, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Finlandiya, İsveç ve Estonya olduğunu belirten Volodin, Duma ile bu ülkelerin birçoğunun parlamentoları arasında hem Parlamenter Konferansı kapsamında hem de ikili düzeyde diyalog bulunmadığına dikkat çekti.

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baltık denizi

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rusya, baltık denizi, parlamenter, vyaçeslav volodin, duma