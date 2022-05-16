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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-natonun-dogrudan-tehdit-tanimlamasina-uygun-olmak-icin-boyle-bir-tehdit-olusturacagiz-1056403229.html
Rusya: NATO'nun 'doğrudan tehdit' tanımlamasına uygun olmak için böyle bir tehdit yaratacağız
Rusya: NATO'nun 'doğrudan tehdit' tanımlamasına uygun olmak için böyle bir tehdit yaratacağız
NATO'nun Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın İttifak'ın bu... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:46+0300
2022-05-16T11:59+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey ryabkov
nato
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Bloomberg, adını açıklamadığı bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde, İttifak'ın önümüzdeki ay Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji konseptinde Rusya'nın tutumunun 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını öne sürdü. NATO'nun Rusya'nın tutumunu 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, "Bu değerlendirmeye uygun olmak için onlara doğrudan tehdit oluşturacağız" dedi.NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.
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rusya, sergey ryabkov, nato

Rusya: NATO'nun 'doğrudan tehdit' tanımlamasına uygun olmak için böyle bir tehdit yaratacağız

11:46 16.05.2022 (güncellendi: 11:59 16.05.2022)
© Sputnik / Александар Джорович / Fotoğraf bankasına girAB- NATO
AB- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Александар Джорович
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NATO'nun Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın İttifak'ın bu değerlendirmesine 'uygun olmak' için böyle bir tehdit yaratacağını vurguladı.
Bloomberg, adını açıklamadığı bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde, İttifak'ın önümüzdeki ay Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji konseptinde Rusya'nın tutumunun 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını öne sürdü.
NATO'nun Rusya'nın tutumunu 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, "Bu değerlendirmeye uygun olmak için onlara doğrudan tehdit oluşturacağız" dedi.
NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.
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