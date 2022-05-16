https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-natonun-dogrudan-tehdit-tanimlamasina-uygun-olmak-icin-boyle-bir-tehdit-olusturacagiz-1056403229.html

Rusya: NATO'nun 'doğrudan tehdit' tanımlamasına uygun olmak için böyle bir tehdit yaratacağız

Rusya: NATO'nun 'doğrudan tehdit' tanımlamasına uygun olmak için böyle bir tehdit yaratacağız

NATO'nun Rusya'yı 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın İttifak'ın bu... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T11:46+0300

2022-05-16T11:46+0300

2022-05-16T11:59+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey ryabkov

nato

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Bloomberg, adını açıklamadığı bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde, İttifak'ın önümüzdeki ay Madrid'deki zirvede kabul edilecek yeni strateji konseptinde Rusya'nın tutumunun 'doğrudan tehdit' olarak tanımlanacağını öne sürdü. NATO'nun Rusya'nın tutumunu 'doğrudan tehdit' olarak tanımlama planlarını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, "Bu değerlendirmeye uygun olmak için onlara doğrudan tehdit oluşturacağız" dedi.NATO'nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen son stratejik konseptinde Rusya, 'partner' ülke olarak tanımlanmıştı.

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rusya, sergey ryabkov, nato