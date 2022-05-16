https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-militanlar-okul-kres-ve-hastanelerde-mevzilenmeye-devam-ediyor-1056422727.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T22:15+0300
2022-05-16T22:15+0300
2022-05-16T22:15+0300
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“Ukrayna silahlı oluşumlarının militanları Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Severodonetsk’te, Lomonosov Caddesindeki dermatoloji dispanserinde atış mevzileri donattı, top, çok namlulu roketatar sistemleri ve mühimmat deposu donattı. Personeli ve tüm hastaları ölümle tehdit ederek sağlık tesisini terk etmeye zorladı” diyen Mizintsev, Nelepovka (DHC), Sergeyevka (DHC) kentlerindeki çeşitli okul ve kreşlerde Ukrayna askerlerinin atış mevzileri tertipleyerek zırhlı araç ve topçu silahları yerleştirdiklerini kaydetti.Mizintsev ayrıca Svyatogorsk'ta (DHC), Lesnaya Caddesindeki yatılı okulda milliyetçi tabur militanlarının bir komuta merkezi kurduklarını ve ağır askeri teçhizat, topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri yerleştirdiğini, aynı zamanda okulun öğretim kadrosunun ve öğrencilerinin bodrum katında zorla tutulduklarını vurguladı.‘Odessa'da militanlar ve istihbaratçılar, Rus numaralarını arayan insanları bilinmeyen bir yere götürüyor’Bölgesel savunma militanlarının ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensuplarının Odessa’da daire ve evleri dolaşarak telefonlarından Rus numaralarının arandığı tespit edilen sakinleri aradığına, bu kişilere şiddet uyguladığına ve ardından bilinmeyen bir yöne götürdüğüne dikkat çeken Mizintsev, “Şimdiye kadar bu insanların akıbeti hakkında hiçbir şey bilinmiyor” diye ekledi.Kiev rejiminin bu eylemlerinin Ukrayna vatandaşlarının akıbeti ile ilgili gaddarca tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve tüm ahlak ve uluslararası hukuk kurallarının çiğnendiğini gösterdiğini vurgulayan komutan, “‘Uygar Batının’ ülkelerini bir kez daha, Kiev yönetiminin kendi halkına yönelik işlediği korkunç suç vakalarına ‘göz yummamaya’ çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, mihail mizintsev, okul, kreş
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ediyor
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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ettiklerini duyurdu.
“Ukrayna silahlı oluşumlarının militanları Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Severodonetsk’te, Lomonosov Caddesindeki dermatoloji dispanserinde atış mevzileri donattı, top, çok namlulu roketatar sistemleri ve mühimmat deposu donattı. Personeli ve tüm hastaları ölümle tehdit ederek sağlık tesisini terk etmeye zorladı” diyen Mizintsev, Nelepovka (DHC), Sergeyevka (DHC) kentlerindeki çeşitli okul ve kreşlerde Ukrayna askerlerinin atış mevzileri tertipleyerek zırhlı araç ve topçu silahları yerleştirdiklerini kaydetti.
Mizintsev ayrıca Svyatogorsk'ta (DHC), Lesnaya Caddesindeki yatılı okulda milliyetçi tabur militanlarının bir komuta merkezi kurduklarını ve ağır askeri teçhizat, topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri yerleştirdiğini, aynı zamanda okulun öğretim kadrosunun ve öğrencilerinin bodrum katında zorla tutulduklarını vurguladı.
‘Odessa'da militanlar ve istihbaratçılar, Rus numaralarını arayan insanları bilinmeyen bir yere götürüyor’
Bölgesel savunma militanlarının ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensuplarının Odessa’da daire ve evleri dolaşarak telefonlarından Rus numaralarının arandığı tespit edilen sakinleri aradığına, bu kişilere şiddet uyguladığına ve ardından bilinmeyen bir yöne götürdüğüne dikkat çeken Mizintsev, “Şimdiye kadar bu insanların akıbeti hakkında hiçbir şey bilinmiyor” diye ekledi.
Kiev rejiminin bu eylemlerinin Ukrayna vatandaşlarının akıbeti ile ilgili gaddarca tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve tüm ahlak ve uluslararası hukuk kurallarının çiğnendiğini gösterdiğini vurgulayan komutan, “‘Uygar Batının’ ülkelerini bir kez daha, Kiev yönetiminin kendi halkına yönelik işlediği korkunç suç vakalarına ‘göz yummamaya’ çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.