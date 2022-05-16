Türkiye
SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-militanlar-okul-kres-ve-hastanelerde-mevzilenmeye-devam-ediyor-1056422727.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T22:15+0300
2022-05-16T22:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
mihail mizintsev
okul
kreş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056422646_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e3549bd08f2998e7be9707b144f5481.jpg
“Ukrayna silahlı oluşumlarının militanları Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Severodonetsk’te, Lomonosov Caddesindeki dermatoloji dispanserinde atış mevzileri donattı, top, çok namlulu roketatar sistemleri ve mühimmat deposu donattı. Personeli ve tüm hastaları ölümle tehdit ederek sağlık tesisini terk etmeye zorladı” diyen Mizintsev, Nelepovka (DHC), Sergeyevka (DHC) kentlerindeki çeşitli okul ve kreşlerde Ukrayna askerlerinin atış mevzileri tertipleyerek zırhlı araç ve topçu silahları yerleştirdiklerini kaydetti.Mizintsev ayrıca Svyatogorsk'ta (DHC), Lesnaya Caddesindeki yatılı okulda milliyetçi tabur militanlarının bir komuta merkezi kurduklarını ve ağır askeri teçhizat, topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri yerleştirdiğini, aynı zamanda okulun öğretim kadrosunun ve öğrencilerinin bodrum katında zorla tutulduklarını vurguladı.‘Odessa'da militanlar ve istihbaratçılar, Rus numaralarını arayan insanları bilinmeyen bir yere götürüyor’Bölgesel savunma militanlarının ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensuplarının Odessa’da daire ve evleri dolaşarak telefonlarından Rus numaralarının arandığı tespit edilen sakinleri aradığına, bu kişilere şiddet uyguladığına ve ardından bilinmeyen bir yöne götürdüğüne dikkat çeken Mizintsev, “Şimdiye kadar bu insanların akıbeti hakkında hiçbir şey bilinmiyor” diye ekledi.Kiev rejiminin bu eylemlerinin Ukrayna vatandaşlarının akıbeti ile ilgili gaddarca tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve tüm ahlak ve uluslararası hukuk kurallarının çiğnendiğini gösterdiğini vurgulayan komutan, “‘Uygar Batının’ ülkelerini bir kez daha, Kiev yönetiminin kendi halkına yönelik işlediği korkunç suç vakalarına ‘göz yummamaya’ çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056422646_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58e82cb5e23b7c9ab0f20fc28719787c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, mihail mizintsev, okul, kreş

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı militanlar okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ediyor

22:15 16.05.2022
© Sputnik / Алексей КуденкоUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların okul, kreş ve hastanelerde mevzilenmeye devam ettiklerini duyurdu.
“Ukrayna silahlı oluşumlarının militanları Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Severodonetsk’te, Lomonosov Caddesindeki dermatoloji dispanserinde atış mevzileri donattı, top, çok namlulu roketatar sistemleri ve mühimmat deposu donattı. Personeli ve tüm hastaları ölümle tehdit ederek sağlık tesisini terk etmeye zorladı” diyen Mizintsev, Nelepovka (DHC), Sergeyevka (DHC) kentlerindeki çeşitli okul ve kreşlerde Ukrayna askerlerinin atış mevzileri tertipleyerek zırhlı araç ve topçu silahları yerleştirdiklerini kaydetti.
Mizintsev ayrıca Svyatogorsk'ta (DHC), Lesnaya Caddesindeki yatılı okulda milliyetçi tabur militanlarının bir komuta merkezi kurduklarını ve ağır askeri teçhizat, topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri yerleştirdiğini, aynı zamanda okulun öğretim kadrosunun ve öğrencilerinin bodrum katında zorla tutulduklarını vurguladı.

‘Odessa'da militanlar ve istihbaratçılar, Rus numaralarını arayan insanları bilinmeyen bir yere götürüyor’

Bölgesel savunma militanlarının ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensuplarının Odessa’da daire ve evleri dolaşarak telefonlarından Rus numaralarının arandığı tespit edilen sakinleri aradığına, bu kişilere şiddet uyguladığına ve ardından bilinmeyen bir yöne götürdüğüne dikkat çeken Mizintsev, “Şimdiye kadar bu insanların akıbeti hakkında hiçbir şey bilinmiyor” diye ekledi.
Kiev rejiminin bu eylemlerinin Ukrayna vatandaşlarının akıbeti ile ilgili gaddarca tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ve tüm ahlak ve uluslararası hukuk kurallarının çiğnendiğini gösterdiğini vurgulayan komutan, “‘Uygar Batının’ ülkelerini bir kez daha, Kiev yönetiminin kendi halkına yönelik işlediği korkunç suç vakalarına ‘göz yummamaya’ çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала