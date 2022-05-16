https://tr.sputniknews.com/20220516/salda-golu-koruma-dernegi-paylasti-gol-bataklik-gorunumu-kazandi-1056411507.html

Salda Gölü Koruma Derneği paylaştı: Göl, bataklık görünümü kazandı

Salda Gölü Koruma Derneği paylaştı: Göl, bataklık görünümü kazandı

Salda Gölü Koruma Derneği, UNESCO'nun Dünya Doğal Miras Listesi'ne almaya hazırladığı Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün son halini paylaştı. Görüntülerde... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T15:15+0300

2022-05-16T15:15+0300

2022-05-16T15:19+0300

salda gölü koruma derneği

türkiye

bataklık

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Millet bahçesi projesi kapsamında inşaata açılan ve büyük zarar gören Salda Gölü'nde kuraklığın da etkisiyle sular çekildi. Kuruyan alanlar bataklığa dönüştü.Salda Gölü Koruma Derneği, gölün son halini paylaştı. Görüntülerde gölde ciddi oranda suyun çekildiği görüldü.Salda Gölü için tam koruma talep edilirken Salda Gölü’nü besleyen tek düzgün su kaynağı olan Düden Çayı’na Salda Gölet'i yapılmak istendiği ifade edildi. Bölgenin doğal yapısının inşaatlar sebebiyle bozulduğu vurgulandı.Derneğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Salda Gölü özellikle son 3 yılda hızla çekildi. Bu kış çok kar yağmasına rağmen su seviyesi yükselmedi. Su çekilen bazı yerler dağdan sular gelmesiyle bataklık görünümünü kazanmış. Kuyu sondajları, gölün etrafındaki sulama göletleri ve kuraklık suların azalmasına neden oluyor” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210608/salda-golu-koruma-dernegi-koyun-kanalizasyon-suyu-hala-salda-golune-akiyor-1044681110.html

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salda gölü koruma derneği, bataklık