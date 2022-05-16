https://tr.sputniknews.com/20220516/sanliurfada-eylem-hazirligindaki-isidli-canli-bomba-yakalandi-1056404806.html
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba' yakalandı
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba' yakalandı
İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba'nın Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığını duyurdu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:13+0300
2022-05-16T12:13+0300
2022-05-16T12:25+0300
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şanlıurfa
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işid
gözaltı kararı
gözaltı
canlı bomba
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede, IŞİD terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nce Ebi Enes El Kahtani kod adlı Beşşar El Mızhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.Yakalanan şahısla birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10. canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220513/hollandada-mahkeme-isid-mensubu-12-kadinin-ve-29-cocugun-ulkeye-geri-getirilmesine-hukmetti-1056330144.html
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şanlıurfa, eylem, işid, gözaltı kararı, gözaltı, canlı bomba
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba' yakalandı
12:13 16.05.2022 (güncellendi: 12:25 16.05.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki IŞİD'li 'canlı bomba'nın Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığını duyurdu.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede, IŞİD terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.
Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğü'nce Ebi Enes El Kahtani kod adlı Beşşar El Mızhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.
Yakalanan şahısla birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10. canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.