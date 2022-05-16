https://tr.sputniknews.com/20220516/sat-sorularini-3-bin-dolara-satmislar-1056397777.html

SAT sorularını 3 bin dolara satmışlar

SAT sorularını 3 bin dolara satmışlar

Amerika’da lisans eğitimi görmek isteyen öğrencilerin girdiği Scholastic Aptitude Test (SAT) soruları, İranlıların yönettiği bir çete tarafından çalındı... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T07:20+0300

2022-05-16T07:20+0300

2022-05-16T07:24+0300

dünya

sınav

sınav soruları

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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 7 Mayıs tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne “OSTİM Teknoloji Üniversitesi, Beştepe Ankara Koleji ve TOBB Üniversite yerleşkesinde yapılacak olan SAT Sınavı sorularının önceden temin edilerek, 2-3 bin dolar karşılığında dağıtılacağı, şahısların Telegram uygulaması üzerinde organize oldukları, çoğunluğu İranlı olan bu şahısların öncülüğünde hareket ettikleri” ihbarı yapıldı.'Karantina evleri'nde satışAynı ihbarda, sınav sorularının Cahid ve Ali A. isimli Azerbaycan vatandaşı şahıslar tarafından Türkiye’ye getirildiği, soruların dağıtıldığı evlere ‘karantina’ adını verdikleri’ iddia edildi. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen evlerde yapılan aramalarda 11 adet İngilizce sınav giriş belgesi, 18 adet 55 sayfa İngilizce yazılı soru kitapçığı ve çeşitli dijital materyallere ulaşıldı.Sorular birebir aynı çıktıSoruşturma kapsamında aynı gün ihbarda belirtilen sınav merkezlerinden yapılan kontrollerde, söz konusu evlerde el konulan soru kitapçıklarındaki sınav soruları ile yapılan sınavdaki soruların birebir aynı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, soru kitapçıklarına ulaşılırken, yapılan telefon incelemesinde şüphelilerin öğrenci ayarlayarak, para karşılığında soru sattıklarına ilişkin yazışmalar ele geçirildi.2 şüpheli tutuklandıSavcılık, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek, yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiklerini, kamu zararına neden olduklarını bildirerek, 6 şüpheliyi tutuklanması talebiyle, 9 Mayıs günü hakimliğe sevk etti. Şüphelilerden Fuad K. ve Efsane G., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarında tutuklandı. Diğer şüpheliler Alakbar K., Ali A., Farmaz H. Ve Saeed K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.'Saat farkından yararlanılıyor'Şüpheliler, soru hırsızlığının nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: “Sorular kutu içerisinde şifreyle geliyor. Şifreyi çözen tekrar yerine koyuyor. Herkes bilir bu soruları Cahid getirir. Bu sınav aynı anda 170 ülkede gerçekleşiyor. Bazı ülkelerde saat farkı olduğundan dolayı, sorular önceden alınıyor. Bu sorular PDF ile geldikten sonra Telegram uygulanmasına yükleniyor ve 2000-3000 dolar gibi fiyatlara dağıtılıyor.”

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sınav, sınav soruları