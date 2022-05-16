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https://tr.sputniknews.com/20220516/savunma-sanayii-baskanligina-yeni-logo-1056406671.html
Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo
Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değiştirildi. Yeni logoda 16 Türk devletini temsilen 16 yıldıza yer verildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:58+0300
2022-05-16T12:58+0300
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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun" dendi. Açıklamada, "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk devletini sembolize etmektedir" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/savunma-sanayii-baskani-ismail-demir-s-400lerin-ikinci-partisinin-alimi-soz-konusu-1055875612.html
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savunma, savunma sanayii başkanlığı, logo, yeni, tanıtım, twitter

Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo

12:58 16.05.2022
© DHASavunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo
Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değiştirildi. Yeni logoda 16 Türk devletini temsilen 16 yıldıza yer verildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun" dendi.
Açıklamada, "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk devletini sembolize etmektedir" ifadeleri yer aldı.
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