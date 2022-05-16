https://tr.sputniknews.com/20220516/savunma-sanayii-baskanligina-yeni-logo-1056406671.html

Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo

Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değiştirildi. Yeni logoda 16 Türk devletini temsilen 16 yıldıza yer verildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun" dendi. Açıklamada, "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk devletini sembolize etmektedir" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220427/savunma-sanayii-baskani-ismail-demir-s-400lerin-ikinci-partisinin-alimi-soz-konusu-1055875612.html

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