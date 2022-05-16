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Selvi: Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezasını onaylamıyorum
Selvi: Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezasını onaylamıyorum
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onamasıyla ilgili yazdı. Selvi, AK Parti... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T08:14+0300
2022-05-16T08:14+0300
politika
canan kaftancıoğlu
abdulkadir selvi
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Selvi, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında Rize-Artvin havaalanının açılışı nedeniyle AK Partililerle yoğun bir 24 saat geçirdiğini söyledi. "İtiraf edeyim Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında bu kadar farklı değerlendirmeler yapılmasını beklemiyordum” diyen Selvi, şu görüşlerin öne çıktığını yazdı:"1- Ekrem İmamoğlu tartışmasının muhalefeti karıştırdığı bir sırada Canan Kaftancıoğlu kararı, bir anda gündemi değiştirdi.2- Zamanlama çok önemliydi. Tam da muhalefetin birbirine düştüğü bir sırada Canan Kaftancıoğlu kararı muhalefete cansuyu gibi oldu. Yapıştırıcı bir görev yaptı.3- Muhalefet ne zaman karışsa bir el devreye giriyor ve 6’lı masayı bir arada tutuyor.4- Canan Kaftancıoğlu hakkında PKK terör örgütünün propagandası ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekte iddiasıyla verilen ceza bozuldu. Oysa asıl PKK propagandası yapmaktan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten ceza verilmeliydi.5- Cumhurbaşkanına hakaretten verilen cezanın onanmasıyla birlikte adrese teslim bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi."Selvi, CHP İstanbul İl Başkanı’na verilen cezalar hakkında kendi görüşlerini de şu satırlarla aktardı:"Kaftancıoğlu’nun ceza almasına neden olan tweet’leri, İstanbul il başkanlığı yarışı sırasında CHP’liler tarafından ortaya çıkarılmıştı. Kaftancıoğlu’nun tweet’lerinin içeriğine karşıyım. Bu konuyu hem yayınlarda hem yazılarımda sert bir şekilde eleştirdim. Ama geçmişten arkeolojik kazılar yapılarak suç delilleri aranmasını da doğru bulmuyorum. Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezası ve siyaset yasağını onaylamıyorum."
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canan kaftancıoğlu, abdulkadir selvi

Selvi: Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezasını onaylamıyorum

08:14 16.05.2022
© İHACanan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı
Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'a hakaretten hakim karşısına çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 3 davadan aldığı cezaları onamasıyla ilgili yazdı. Selvi, AK Parti içerisinde karara dair farklı yorumlar olduğunu belirtti ve “Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezası ve siyaset yasağını onaylamıyorum” yorumunu yaptı.
Selvi, bugünkü köşe yazısının ilgili kısmında Rize-Artvin havaalanının açılışı nedeniyle AK Partililerle yoğun bir 24 saat geçirdiğini söyledi. "İtiraf edeyim Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında bu kadar farklı değerlendirmeler yapılmasını beklemiyordum” diyen Selvi, şu görüşlerin öne çıktığını yazdı:
"1- Ekrem İmamoğlu tartışmasının muhalefeti karıştırdığı bir sırada Canan Kaftancıoğlu kararı, bir anda gündemi değiştirdi.2- Zamanlama çok önemliydi. Tam da muhalefetin birbirine düştüğü bir sırada Canan Kaftancıoğlu kararı muhalefete cansuyu gibi oldu. Yapıştırıcı bir görev yaptı.3- Muhalefet ne zaman karışsa bir el devreye giriyor ve 6’lı masayı bir arada tutuyor.4- Canan Kaftancıoğlu hakkında PKK terör örgütünün propagandası ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekte iddiasıyla verilen ceza bozuldu. Oysa asıl PKK propagandası yapmaktan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten ceza verilmeliydi.5- Cumhurbaşkanına hakaretten verilen cezanın onanmasıyla birlikte adrese teslim bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi."
Selvi, CHP İstanbul İl Başkanı’na verilen cezalar hakkında kendi görüşlerini de şu satırlarla aktardı:
"Kaftancıoğlu’nun ceza almasına neden olan tweet’leri, İstanbul il başkanlığı yarışı sırasında CHP’liler tarafından ortaya çıkarılmıştı. Kaftancıoğlu’nun tweet’lerinin içeriğine karşıyım. Bu konuyu hem yayınlarda hem yazılarımda sert bir şekilde eleştirdim. Ama geçmişten arkeolojik kazılar yapılarak suç delilleri aranmasını da doğru bulmuyorum. Siyasi mücadelenin sonucu siyasi olmalı diyorum, hapis cezası ve siyaset yasağını onaylamıyorum."
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