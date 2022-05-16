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Skuterdeki genç kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye
Skuterdeki genç kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye
Gaziantep'te, skuter ile ilerleyen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal Toprak'ın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan 17 yaşındaki ehliyetsiz... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T17:22+0300
2022-05-16T17:22+0300
türkiye
ehliyet
sürücü
genç
kız
gaziantep
tahliye
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Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.Ailesinin avukatı, tutuklanan Osman S. için, Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulundu. Sulh Hukuk Hakimliği tahliye talebini reddederken, bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman S.'nin tahliyesine karar verildi. Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Mehmet Şahin Yiğit, kızının hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Osman S.'nin tahliye edilmesi ile yasa büründüklerini belirterek "Bilirkişiler tek tanık ifadesi ile hiçbir kamera görüntüsü olmadan kızımı asli suçlu, katili ise tali suçlu olarak göstermiş. Bilirkişiler kızıma çarparak 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir?" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220414/scooter-kullanan-ogrencilere-carpan-ehliyetsiz-surucu-tutuklandi-1055563821.html
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ehliyet, sürücü, genç, kız, gaziantep, tahliye

Skuterdeki genç kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye

17:22 16.05.2022
© DHASkuterdeki genç kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye
Skuterdeki genç kızın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Gaziantep'te, skuter ile ilerleyen lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'in öldüğü, Şimal Toprak'ın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan 17 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S. tahliye edildi. Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in ailesi tepki gösterdi.
Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Ailesinin avukatı, tutuklanan Osman S. için, Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulundu.
Sulh Hukuk Hakimliği tahliye talebini reddederken, bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman S.'nin tahliyesine karar verildi.
Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Mehmet Şahin Yiğit, kızının hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Osman S.'nin tahliye edilmesi ile yasa büründüklerini belirterek "Bilirkişiler tek tanık ifadesi ile hiçbir kamera görüntüsü olmadan kızımı asli suçlu, katili ise tali suçlu olarak göstermiş. Bilirkişiler kızıma çarparak 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir?" dedi.
Ehliyetsiz sürücü scooter'lı 2 gence çarptı: Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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