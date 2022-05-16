https://tr.sputniknews.com/20220516/stoltenberg-turkiye-degerli-bir-muttefik-ve-herhangi-bir-guvenlik-endisesi-giderilmeli-1056423674.html
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" açıklamasında bulundu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:19+0300
2022-05-16T23:19+0300
2022-05-16T23:33+0300
dünya
jens stoltenberg
nato
türkiye
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli." ifadesini kullandı.Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.
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jens stoltenberg, nato, türkiye
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
23:19 16.05.2022 (güncellendi: 23:33 16.05.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" açıklamasında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.
Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.