https://tr.sputniknews.com/20220516/stoltenberg-turkiye-degerli-bir-muttefik-ve-herhangi-bir-guvenlik-endisesi-giderilmeli-1056423674.html

NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" açıklamasında bulundu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T23:19+0300

2022-05-16T23:19+0300

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dünya

jens stoltenberg

nato

türkiye

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli." ifadesini kullandı.Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220516/erdogan-turkiye-ve-cezayir-olarak-savunma-sanayii-alaninda-is-birligini-guclendirmekte-kararliyiz-1056418775.html

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jens stoltenberg, nato, türkiye