https://tr.sputniknews.com/20220516/tacik-lider-rahmanla-bir-araya-gelen-putin-orta-asyada-durum-hala-daha-zor--1056408417.html
Tacik lider Rahman'la bir araya gelen Putin: Orta Asya'da durum hâlâ daha zor
Tacik lider Rahman'la bir araya gelen Putin: Orta Asya'da durum hâlâ daha zor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Asya'da güvenlikle ilgili durumun hâlâ daha zor olduğunu söyledi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:47+0300
2022-05-16T13:47+0300
2022-05-16T13:51+0300
dünya
rusya
tacikistan
vladimir putin
imamali rahman
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Putin, Kremlin'de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la bir araya geldi. Görüşmenin başında konuşan Putin, "Orta Asya'da durum hâlâ daha zor ve bu doğrultuda güvenliğimizi pekiştirmemiz için yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmeye çok ilgi duyuyorum" dedi. Rusya ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 45, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 70'in üzerinde arttığını kaydeden Putin, günümüzdeki durum nedeniyle ikili ticaretteki bu eğilimin korunması gerektiğinin altını çizdi.
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rusya, tacikistan, vladimir putin, imamali rahman
Tacik lider Rahman'la bir araya gelen Putin: Orta Asya'da durum hâlâ daha zor
13:47 16.05.2022 (güncellendi: 13:51 16.05.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Asya'da güvenlikle ilgili durumun hâlâ daha zor olduğunu söyledi.
Putin, Kremlin'de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la bir araya geldi.
Görüşmenin başında konuşan Putin, "Orta Asya'da durum hâlâ daha zor ve bu doğrultuda güvenliğimizi pekiştirmemiz için yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmeye çok ilgi duyuyorum" dedi.
Rusya ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 45, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 70'in üzerinde arttığını kaydeden Putin, günümüzdeki durum nedeniyle ikili ticaretteki bu eğilimin korunması gerektiğinin altını çizdi.