https://tr.sputniknews.com/20220516/tacik-lider-rahmanla-bir-araya-gelen-putin-orta-asyada-durum-hala-daha-zor--1056408417.html

Tacik lider Rahman'la bir araya gelen Putin: Orta Asya'da durum hâlâ daha zor

Tacik lider Rahman'la bir araya gelen Putin: Orta Asya'da durum hâlâ daha zor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Asya'da güvenlikle ilgili durumun hâlâ daha zor olduğunu söyledi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T13:47+0300

2022-05-16T13:47+0300

2022-05-16T13:51+0300

dünya

rusya

tacikistan

vladimir putin

imamali rahman

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Putin, Kremlin'de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la bir araya geldi. Görüşmenin başında konuşan Putin, "Orta Asya'da durum hâlâ daha zor ve bu doğrultuda güvenliğimizi pekiştirmemiz için yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerinizi öğrenmeye çok ilgi duyuyorum" dedi. Rusya ile Tacikistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 45, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 70'in üzerinde arttığını kaydeden Putin, günümüzdeki durum nedeniyle ikili ticaretteki bu eğilimin korunması gerektiğinin altını çizdi.

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rusya, tacikistan, vladimir putin, imamali rahman