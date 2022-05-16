https://tr.sputniknews.com/20220516/taninmamak-icin-kask-takti-trafigin-ortasinda-bir-kisiyi-silahla-vurdu-1056404517.html

Tanınmamak için kask taktı, trafiğin ortasında bir kişiyi silahla vurdu

Tanınmamak için kask taktı, trafiğin ortasında bir kişiyi silahla vurdu

Beyoğlu’nda tanınmamak için motosiklet kaskı takan şahıs, yol kenarında bekleyen hasmına tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından kaçmak isteyen kasklı şahıs... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T12:05+0300

2022-05-16T12:05+0300

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türkiye

saldırgan

istanbul

motosiklet

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İstanbul Beyoğlu Dolapdere’de geçtiğimiz günlerde saat 14.15 sıralarında yaşanan olayda, İbrahim Celal D. isimli şahıs akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra aracını sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Bu sırada güvenlik kamerası görüntülerinde tanınmamak için kafasında motosiklet kaskı takan şahıs, akaryakıt istasyonu önüne gelerek çevreyi gözetlemeye başladı.Ticari taksiyi siper gibi kullandı, hasmına ateş edip kaçtıBir süre bekledikten sonra motosiklet kasklı saldırgan, akaryakıt istasyonundan çıkan taksiyi adeta siper gibi kullanarak, hasmına doğru ateş edip kaçtı. İbrahim Celal D. yaralanarak yere düşerken, yanında bulunan eşi ise korkuyla yere yattı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatan İbrahim Celal D. yanındakilerin yardımıyla araca alınarak çevrede bulunan Taksim’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Saldırgan kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtulduBu sırada saldırgan ise trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede yola atlayarak kaçmaya çalıştı. Saldırganın yola atladığını gören sürücülerin ani fren yapması sonucu kaza yaşanmazken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karşıtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kazan şahsı ve azmettiriciyi kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.Silahlı saldırı kameradaÖte yandan Beyoğlu’nda yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kasklı saldırganın bir süre bekledikten sonra ateş edip araçların arasından kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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saldırgan, istanbul, motosiklet