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Tarihi ve doğal sit alanı eski Mersin Kışlası'nda yangın çıktı
Tarihi ve doğal sit alanı eski Mersin Kışlası'nda yangın çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
yangın
mersin
akdeniz
mersin kışlası
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Mersin Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabının yanında bulunan, 1904 yılında inşa edilen ve OYAK Genel Müdürlüğünün mülkiyetine geçmesinden sonra 1995 yılında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi ve doğal sit alanı olarak tescillenen eski Mersin Kışlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli bölgedeki bazı ağaçlar yangında zarar gördü.
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yangın, mersin, akdeniz, mersin kışlası

Tarihi ve doğal sit alanı eski Mersin Kışlası'nda yangın çıktı

00:53 16.05.2022
© AAMersin'in Akdeniz ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli eski kışlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabının yanında bulunan, 1904 yılında inşa edilen ve OYAK Genel Müdürlüğünün mülkiyetine geçmesinden sonra 1995 yılında Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi ve doğal sit alanı olarak tescillenen eski Mersin Kışlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tarihi ve doğal sit alanı olarak tescilli bölgedeki bazı ağaçlar yangında zarar gördü.
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