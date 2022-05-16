https://tr.sputniknews.com/20220516/telefonun-atasi-120-yil-sonra-gorucuye-cikti-1056414573.html

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Telefonun atası 120 yıl sonra görücüye çıktı

Eskişehir'de bir antikacıda bulunan Amerika yapımı 120 yıllık telefon, nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T17:00+0300

2022-05-16T17:00+0300

2022-05-16T17:01+0300

yaşam

antika

telefon

eskişehir

pazar

alexander graham bell

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Eskişehir'de antikacılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hakan Akın, yurt dışındaki arkadaşlarının yardımıyla satın aldığı Amerika yapımı olduğu öne sürülen telefonu, nostalji meraklıları için antika pazarında görücüye çıkardı.Yaklaşık 120 yıllık olan ve kurulum olarak ilk icat edilen telefonla benzer mekanizmalara sahip olan ürün, görenlerin oldukça ilgini çekti.Ahize sistemine sahip olan telefonun kutusunun ise ahşaptan yapıldığını belirten antikacı Akın, kutunun birleştirilme sürecinde kırlangıç geçme olarak bilinen yönteminin kullanıldığını fark ettiklerini vurguladı.'İlk çıkan telefonlardan'Satın aldığı kişiden öğrendiği kadarıyla telefonun tarihinden bahseden Akın, "Amerikan malı, 1900'lerden kalma bir telefon. İlk çıkan telefonlardan. Ahizeli siteme sahip, ahşap bir telefon olarak yapılmış. Kırlangıç geçme adı verilen sistemle hazırlanmış, çok eski bir telefon. Nadir bir ürün olarak biliyor. Zaten antikanın belli bir fiyatı yoktur çünkü her zaman bulunan bir şey değil. Genelde yurt dışından daha çok ürün geliyor. Bizim kültürümüzde telefon, hesap makinesi veya mekanik malzemeler az bulunuyor. Biz Türkler olarak devamlı çiftçilik veya hayvancılık yapmışız. Bu yüzden de bizim antikalarımız az" dedi.'1900 yılına ait bir telefon'Telefonun çok nadir bulunan bir ürün olduğunu dile getiren Akın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

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antika, telefon, eskişehir, pazar, alexander graham bell