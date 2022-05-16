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https://tr.sputniknews.com/20220516/thatcher-nefreti-baki-demir-leydi-heykeline-acilmasindan-iki-saat-sonra-yumurtali-saldiri-1056404432.html
Thatcher nefreti baki: Demir Leydi heykeline açılmasından iki saat sonra yumurtalı saldırı
Thatcher nefreti baki: Demir Leydi heykeline açılmasından iki saat sonra yumurtalı saldırı
1980'lere damgasını vuran Margaret Thatcher'ın ölümünden 9 yıl sonra doğduğu kasabada heykelinin açılması, Demir Lady nefretinin bir kez daha dışa vurmasına... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:10+0300
2022-05-16T13:35+0300
dünya
margaret thatcher
britanya
ingiltere
heykel
yumurta
saldırı
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Britanya'nın 'Demir Leydi' lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın 2013'teki ölümün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen içerde emekçileri ezen neo-liberal, dışarda askeri müdahaleci, diktatör dostu politikalarına duyulan nefret dinmedi. 1980'lerde Britanya'yı yönetirken dünyaya da damga vuran Thatcher'ın doğduğu yer olan Lincolnshire bölgesindeki Grantham kasabasında dikilen heykeli, herhangi bir tören düzenlenmeksizin açılmasından iki saat sonra saldırıya uğradı. Demir Leydi hayranı olmadığı anlaşılan bir kasaba sakini, "İndirin aşağı" diye bağırarak Thatcher heykeline yumurta atarken görüntülendi. Görgü tanıklarına göre arabayla yanından geçenlerin kendisini yuhalaması da Thatcher karşıtının yumurtalı saldırısını durdurmaya yetmedi.Londra'ya yerleştirmeye cesaret edemedilerHeykelin saldırıya uğraması bölgede şaşkınlıkla karşılanmadı. 3 metre yüksekliğindeki yapıtın başta planlanan Londra'nın Westminster ilçesindeki Parlamento Meydanı yerine Grantham'a dikileceği açıklandığından beri bölgeden tepkiler yükseliyor. Britanya yetkililerinin 'motive olmuş aşırı sol hareketten' kaçınmak gerekçesiyle heykelin yerinin değişmesine karar verildiğini açıklamasının ardından heykele karşı çeşitler organizasyonlar yapıldı. 2020'de Facebook'ta oluşan bir grup, Muhafazakar Partili eski başbakanın heykeline 'yumurta atma yarışması' düzenleyeceğini duyurdu. 2021'de bir sanatçı, Thatcher'ı canavar gibi gösteren bir büst yapıp sopaya takarak meydana dikti. Heykelin yerleştirilmesinden sorumlu olan Güney Kesteven Meclisi Başkanı ise Demir Leydi'nin 'kendi şehri tarafından anılmasının uygun olduğunu' savundu. Muhafazakar Partili Başkan Kelham Cooke, "Burada sözkonusu olan, Grantham'ın mirasının önemli bir bölümünü temsil eden bir kişi hakkında insanlara ilham, eğitim, bilgi vermek" dedi.'Yumurta atılması kaçınılmaz'Meclis'in İçi Partili üyesi Lee Steptoe ise yumurtalı saldırılar düzenlenmesinin 'kesinlikle kaçınılmaz' olduğunu söyledi. Steptoe, "Heykel her zaman ufak çaplı vandalizm ve siyasi protestoların ana hedefi olacaktır, zira kendisi tarihteki ve kesinlikle benim hayatımdaki en bölücü başbakandı” dedi. "Artık heykel dikildiğine, göre karşı karşıya olduğumuz meydan okuma, milyonlarca insanı karneyle gıda almaya sürükleyen modern zaman Muhafazakar Parti politikalarının maliyetine odaklanmak" diye ekledi. Yumurtaya tutma tehditlerine yanıt olarak, heykelin yanına bir güvenlik kamerası yerleştirildi. İlk etapta yumurta atanın kimliğinin belirlenip belirlenmediği ve suçlanıp suçlanmayacağı netleşmedi.8 Nisan 2013'te 87 yaşındayken Londra'da ölen Margaret Thatcher, 1959 yılında Muhafazakar Parti'den Finchley bölgesi milletvekili seçildi, 1979-1990 yıllarında başbakanlık yaptı ve Britanya'da bu göreve gelen ilk kadın oldu.
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margaret thatcher, britanya, ingiltere, heykel, yumurta, saldırı

Thatcher nefreti baki: Demir Leydi heykeline açılmasından iki saat sonra yumurtalı saldırı

13:10 16.05.2022 (güncellendi: 13:35 16.05.2022)
© AA'Demir Leydi' lakaplı Margaret Thatcher'ın 2013'teki ölümünün ardından bırakılan çiçekler
'Demir Leydi' lakaplı Margaret Thatcher'ın 2013'teki ölümünün ardından bırakılan çiçekler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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1980'lere damgasını vuran Margaret Thatcher'ın ölümünden 9 yıl sonra doğduğu kasabada heykelinin açılması, Demir Lady nefretinin bir kez daha dışa vurmasına vesile oldu.
Britanya'nın 'Demir Leydi' lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın 2013'teki ölümün üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen içerde emekçileri ezen neo-liberal, dışarda askeri müdahaleci, diktatör dostu politikalarına duyulan nefret dinmedi. 1980'lerde Britanya'yı yönetirken dünyaya da damga vuran Thatcher'ın doğduğu yer olan Lincolnshire bölgesindeki Grantham kasabasında dikilen heykeli, herhangi bir tören düzenlenmeksizin açılmasından iki saat sonra saldırıya uğradı.
Demir Leydi hayranı olmadığı anlaşılan bir kasaba sakini, "İndirin aşağı" diye bağırarak Thatcher heykeline yumurta atarken görüntülendi. Görgü tanıklarına göre arabayla yanından geçenlerin kendisini yuhalaması da Thatcher karşıtının yumurtalı saldırısını durdurmaya yetmedi.

Londra'ya yerleştirmeye cesaret edemediler

Heykelin saldırıya uğraması bölgede şaşkınlıkla karşılanmadı. 3 metre yüksekliğindeki yapıtın başta planlanan Londra'nın Westminster ilçesindeki Parlamento Meydanı yerine Grantham'a dikileceği açıklandığından beri bölgeden tepkiler yükseliyor.
Britanya yetkililerinin 'motive olmuş aşırı sol hareketten' kaçınmak gerekçesiyle heykelin yerinin değişmesine karar verildiğini açıklamasının ardından heykele karşı çeşitler organizasyonlar yapıldı. 2020'de Facebook'ta oluşan bir grup, Muhafazakar Partili eski başbakanın heykeline 'yumurta atma yarışması' düzenleyeceğini duyurdu. 2021'de bir sanatçı, Thatcher'ı canavar gibi gösteren bir büst yapıp sopaya takarak meydana dikti.
Heykelin yerleştirilmesinden sorumlu olan Güney Kesteven Meclisi Başkanı ise Demir Leydi'nin 'kendi şehri tarafından anılmasının uygun olduğunu' savundu. Muhafazakar Partili Başkan Kelham Cooke, "Burada sözkonusu olan, Grantham'ın mirasının önemli bir bölümünü temsil eden bir kişi hakkında insanlara ilham, eğitim, bilgi vermek" dedi.

'Yumurta atılması kaçınılmaz'

Meclis'in İçi Partili üyesi Lee Steptoe ise yumurtalı saldırılar düzenlenmesinin 'kesinlikle kaçınılmaz' olduğunu söyledi. Steptoe, "Heykel her zaman ufak çaplı vandalizm ve siyasi protestoların ana hedefi olacaktır, zira kendisi tarihteki ve kesinlikle benim hayatımdaki en bölücü başbakandı” dedi. "Artık heykel dikildiğine, göre karşı karşıya olduğumuz meydan okuma, milyonlarca insanı karneyle gıda almaya sürükleyen modern zaman Muhafazakar Parti politikalarının maliyetine odaklanmak" diye ekledi.
Yumurtaya tutma tehditlerine yanıt olarak, heykelin yanına bir güvenlik kamerası yerleştirildi. İlk etapta yumurta atanın kimliğinin belirlenip belirlenmediği ve suçlanıp suçlanmayacağı netleşmedi.
8 Nisan 2013'te 87 yaşındayken Londra'da ölen Margaret Thatcher, 1959 yılında Muhafazakar Parti'den Finchley bölgesi milletvekili seçildi, 1979-1990 yıllarında başbakanlık yaptı ve Britanya'da bu göreve gelen ilk kadın oldu.
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