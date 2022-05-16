https://tr.sputniknews.com/20220516/trump-supheci-yalnizca-aptallar-twitter-icin-bu-parayi-oder-musk-da-aptal-biri-degil-1056399250.html

Trump şüpheci: Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Musk da aptal biri değil

Trump şüpheci: Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Musk da aptal biri değil

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin isimlerinden Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolar... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T09:06+0300

2022-05-16T09:06+0300

2022-05-16T09:06+0300

ekonomi

elon musk

donald trump

twitter

truth social

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6 Ocak Kongre baskını teşvik eden yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle Twitter'ın kapısından giremeyen, platformu satın alması halinde defaatle Trump'ın geri dönebileceği mesajı veren Musk'ın bu tekliflerini de reddeden Trump, Twitter anlaşmasının yasadışı olabileceği iması yaptı. Twitter'dan yasaklanınca kendi yarattığı platform olan Truth Social'da açıklamalar yapan Trump, "Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Elon da aptal biri değil. Ayrıca hisselerini yasadışı olarak elde etmiş olma ihtimali varken nasıl oluyor da bu anlaşma süreci devam ediyor?" diye sordu. Son olarak Musk, sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte hesapların gerçekten kullanıcıların yüzde 5'ini oluşturup oluşturmadığı netleşene dek Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220429/trumptan-kendi-sosyal-medya-platformu-truth-socialda-yeni-ama-tanidik-paylasim-covfefe-1055942812.html

https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html

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elon musk, donald trump, twitter , truth social