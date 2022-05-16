Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220516/trump-supheci-yalnizca-aptallar-twitter-icin-bu-parayi-oder-musk-da-aptal-biri-degil-1056399250.html
Trump şüpheci: Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Musk da aptal biri değil
Trump şüpheci: Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Musk da aptal biri değil
Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin isimlerinden Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolar... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T09:06+0300
2022-05-16T09:06+0300
ekonomi
elon musk
donald trump
twitter
truth social
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056399225_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_fbc4666067e8e854b54b977213485f2e.jpg
6 Ocak Kongre baskını teşvik eden yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle Twitter'ın kapısından giremeyen, platformu satın alması halinde defaatle Trump'ın geri dönebileceği mesajı veren Musk'ın bu tekliflerini de reddeden Trump, Twitter anlaşmasının yasadışı olabileceği iması yaptı. Twitter'dan yasaklanınca kendi yarattığı platform olan Truth Social'da açıklamalar yapan Trump, "Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Elon da aptal biri değil. Ayrıca hisselerini yasadışı olarak elde etmiş olma ihtimali varken nasıl oluyor da bu anlaşma süreci devam ediyor?" diye sordu. Son olarak Musk, sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte hesapların gerçekten kullanıcıların yüzde 5'ini oluşturup oluşturmadığı netleşene dek Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/trumptan-kendi-sosyal-medya-platformu-truth-socialda-yeni-ama-tanidik-paylasim-covfefe-1055942812.html
https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056399225_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_27f15cf033ff1f421650fa11f0ccca74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, donald trump, twitter , truth social

Trump şüpheci: Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Musk da aptal biri değil

09:06 16.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMElon Musk- Donald Trump
Elon Musk- Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en zengin isimlerinden Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almaya çalıştığı anlaşmayı güvenilir bulmuyor.
6 Ocak Kongre baskını teşvik eden yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle Twitter'ın kapısından giremeyen, platformu satın alması halinde defaatle Trump'ın geri dönebileceği mesajı veren Musk'ın bu tekliflerini de reddeden Trump, Twitter anlaşmasının yasadışı olabileceği iması yaptı.
Twitter'dan yasaklanınca kendi yarattığı platform olan Truth Social'da açıklamalar yapan Trump, "Yalnızca aptallar Twitter için bu parayı öder, Elon da aptal biri değil. Ayrıca hisselerini yasadışı olarak elde etmiş olma ihtimali varken nasıl oluyor da bu anlaşma süreci devam ediyor?" diye sordu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
DÜNYA
Trump'tan kendi sosyal medya platformunda 'yeni ama tanıdık' paylaşım: Covfefe
29 Nisan, 10:02
Son olarak Musk, sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte hesapların gerçekten kullanıcıların yüzde 5'ini oluşturup oluşturmadığı netleşene dek Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
DÜNYA
Elon Musk: Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı
13 Mayıs, 13:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала