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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/turk-ayakkabi-sirketi-flo-reebok-rusyayi-satin-aldi--1056409512.html
'Türk ayakkabı şirketi FLO, Reebok Rusya'yı satın aldı'
'Türk ayakkabı şirketi FLO, Reebok Rusya'yı satın aldı'
Yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesinin Türk ayakkabı şirketi FLO tarafından alındığı... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T14:18+0300
2022-05-16T14:18+0300
ukrayna krizi
kommersant
reebok
rusya
flo
türkiye
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Rus Kommersant gazetesinin Türk şirketine yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Reebok'ın Rusya'daki 100'den fazla mağazasını FLO satın aldı. 'Infoline-Analitiki' Genel Müdürü Mihail Burmistrov, Reebok'un Rusya'daki mağazalarının toplam bedelinin 1.5 milyar ruble (yaklaşık 25 milyon dolar) değerinde olduğunu ancak satışın bunun üçte biri fiyatına gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti. Kommersant, Reebok Rusya'nın yeni sahibinin mağazaların adını değiştirmeyi ve Reebok markasını korumayı planladığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220513/rusyada-bu-yaz-yeni-turk-fast-food-markalari-faaliyete-gecebilir-1056353562.html
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kommersant, reebok, rusya, flo, türkiye

'Türk ayakkabı şirketi FLO, Reebok Rusya'yı satın aldı'

14:18 16.05.2022
© AAFlo
Flo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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Yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesinin Türk ayakkabı şirketi FLO tarafından alındığı belirtildi.
Rus Kommersant gazetesinin Türk şirketine yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Reebok'ın Rusya'daki 100'den fazla mağazasını FLO satın aldı.
'Infoline-Analitiki' Genel Müdürü Mihail Burmistrov, Reebok'un Rusya'daki mağazalarının toplam bedelinin 1.5 milyar ruble (yaklaşık 25 milyon dolar) değerinde olduğunu ancak satışın bunun üçte biri fiyatına gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.
Kommersant, Reebok Rusya'nın yeni sahibinin mağazaların adını değiştirmeyi ve Reebok markasını korumayı planladığını kaydetti.
hamburger - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
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‘Rusya’da bu yaz yeni Türk fast food markaları faaliyete geçebilir’
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