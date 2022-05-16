https://tr.sputniknews.com/20220516/turk-ayakkabi-sirketi-flo-reebok-rusyayi-satin-aldi--1056409512.html

'Türk ayakkabı şirketi FLO, Reebok Rusya'yı satın aldı'

'Türk ayakkabı şirketi FLO, Reebok Rusya'yı satın aldı'

Yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesinin Türk ayakkabı şirketi FLO tarafından alındığı... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T14:18+0300

2022-05-16T14:18+0300

2022-05-16T14:18+0300

ukrayna krizi

kommersant

reebok

rusya

flo

türkiye

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Rus Kommersant gazetesinin Türk şirketine yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Reebok'ın Rusya'daki 100'den fazla mağazasını FLO satın aldı. 'Infoline-Analitiki' Genel Müdürü Mihail Burmistrov, Reebok'un Rusya'daki mağazalarının toplam bedelinin 1.5 milyar ruble (yaklaşık 25 milyon dolar) değerinde olduğunu ancak satışın bunun üçte biri fiyatına gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti. Kommersant, Reebok Rusya'nın yeni sahibinin mağazaların adını değiştirmeyi ve Reebok markasını korumayı planladığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220513/rusyada-bu-yaz-yeni-turk-fast-food-markalari-faaliyete-gecebilir-1056353562.html

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