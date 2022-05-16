https://tr.sputniknews.com/20220516/ugur-dundardan-ali-koca-destek-fenerbahce-baskaninin-arkasindadir-1056405879.html
Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek: Fenerbahçe, başkanının arkasındadır
Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek: Fenerbahçe, başkanının arkasındadır
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı arasında yaşanan gerilim ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Dündar... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:35+0300
2022-05-16T12:35+0300
2022-05-16T12:37+0300
trabzonspor
spor
ali koç
uğur dündar
fenerbahçe
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İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da bir grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü. Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı.Bir grup Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, iki camia arasında yaşanan gerilimi tırmandırmakla suçladı ve sosyal medyada "Yargılansın" başlığıyla hashtag açtı.‘Ali Koç uyarmıştı’Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bu hashtag üzerine sosyal medyada bir paylaşım yaptı."Ali Koç günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı. Sosyal medyada hedef gösterenler bilmeliler ki; Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olarak Başkanlarının arkasındadır."
https://tr.sputniknews.com/20220515/fenerbahceden-aciklama-trabzonspor-formali-kisiler-taraftarimiza-bicakli-saldiri-gerceklestirdi-1056386837.html
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trabzonspor, ali koç, uğur dündar, fenerbahçe
Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek: Fenerbahçe, başkanının arkasındadır
12:35 16.05.2022 (güncellendi: 12:37 16.05.2022) Abone ol
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı arasında yaşanan gerilim ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Dündar, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı" dedi.
İstanbul’da oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da bir grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü. Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı.
Bir grup Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, iki camia arasında yaşanan gerilimi tırmandırmakla suçladı ve sosyal medyada "Yargılansın" başlığıyla hashtag açtı.
‘Ali Koç uyarmıştı’
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bu hashtag üzerine sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
"Ali Koç günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı. Sosyal medyada hedef gösterenler bilmeliler ki; Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olarak Başkanlarının arkasındadır."