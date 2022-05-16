https://tr.sputniknews.com/20220516/vanda-bir-ayda-18-ton-kacak-avlanmis-inci-kefali-ele-gecirildi-1056414375.html

Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Van'da bir ayda 18 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T16:47+0300

2022-05-16T16:47+0300

2022-05-16T16:59+0300

inci kefali

türkiye

van

kaçak

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Bölgenin önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin av yasağı devam ediyor. Vangölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için koruma çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede son bir ay içerisinde 3 tonu canlı olmak üzere toplam 18 ton inci kefali ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan 30 kaçak avcıya ise 100 bin lira civarında idari para cezası uygulandı.‘3 tonu canlı balıktan oluşuyor’Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı çalışmalarının devam ettiğini belirtti:Okul ve sahadaki eğitim ile güvenlik güçlerin etkin çalışmaları sayesinde her yıl bir önceki yıla göre daha başarılı bir yol kat ettiklerini dile getiren Görentaş, bu başarının kendi işlerine de yansıdığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220504/vanda-kacak-avlanan-450-kilo-inci-kefali-ele-gecirildi-1056083409.html

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