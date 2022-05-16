https://tr.sputniknews.com/20220516/yazicioglunun-koruma-polisinin-olumune-iliskin-sorusturma-baslatildi-1056419316.html

Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T20:11+0300

2022-05-16T20:11+0300

2022-05-16T20:17+0300

türkiye

ankara cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

erol yıldız

büyük birlik partisi (bbp)

muhsin yazıcıoğlu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.Erol Yıldız, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinlenecekti.

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ankara cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, erol yıldız, büyük birlik partisi (bbp), muhsin yazıcıoğlu