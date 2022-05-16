https://tr.sputniknews.com/20220516/yeni-delhide-hava-sicakligi-49-derecenin-uzerinde--1056402784.html
Yeni Delhi'de hava sıcaklığı 49 derecenin üzerinde
Yeni Delhi'de hava sıcaklığı 49 derecenin üzerinde
Hindistan'da başkent Yeni Delhi çevresinde hava sıcaklıkları rekor seviyede artarak 49 santigrat derecenin üzerine yükseldi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:36+0300
2022-05-16T11:36+0300
2022-05-16T11:36+0300
dünya
hindistan
yeni delhi
sıcak hava
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NDTV'nin haberine göre termometreler, Yeni Delhi'ye bağlı Mungeshpur'da 49.2, Najafgarh'ta 49.1 santigrat dereceyi gösterdi. Hindistan Meteoroloji Birimi, bölgede bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu. Ülkede bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/hindistan-basbakani-modiden-artan-sicaklara-karsi-eylem-plani-cagrisi-1056125789.html
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hindistan, yeni delhi, sıcak hava
Yeni Delhi'de hava sıcaklığı 49 derecenin üzerinde
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Hindistan'da başkent Yeni Delhi çevresinde hava sıcaklıkları rekor seviyede artarak 49 santigrat derecenin üzerine yükseldi.
NDTV'nin haberine göre termometreler, Yeni Delhi'ye bağlı Mungeshpur'da 49.2, Najafgarh'ta 49.1 santigrat dereceyi gösterdi. Hindistan Meteoroloji Birimi, bölgede bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyardı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.
Ülkede bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oluyor.