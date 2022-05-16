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https://tr.sputniknews.com/20220516/yere-dokulen-biberleri-satisa-sunan-esnafa-ceza-1056395759.html
Yere dökülen biberleri satışa sunan esnafa ceza
Yere dökülen biberleri satışa sunan esnafa ceza
Şanlıurfa’da, yere dökülen pul biberi toplayarak yeniden satışa sunan esnafa para cezası kesildi. Satılmak istenen biberler ise imha edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T02:45+0300
2022-05-16T02:56+0300
türkiye
şanlıurfa
imha
biber
esnaf
ceza
pul biber
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Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu.DHA’nın haberine göre tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı. İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.
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şanlıurfa, imha, biber, esnaf, ceza, pul biber

Yere dökülen biberleri satışa sunan esnafa ceza

02:45 16.05.2022 (güncellendi: 02:56 16.05.2022)
© DHAYere dökülen biberleri satışa sunan esnafa ceza
Yere dökülen biberleri satışa sunan esnafa ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Şanlıurfa’da, yere dökülen pul biberi toplayarak yeniden satışa sunan esnafa para cezası kesildi. Satılmak istenen biberler ise imha edildi.
Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu.
DHA’nın haberine göre tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.
Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı. İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.
Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.
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