https://tr.sputniknews.com/20220516/yunanistanda-robotik-cop-ogutme-konteynerine-sikisan-kisi-oldu--1056412388.html
Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü
Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü
Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde robotik çöp öğütme konteynerine eğilen kişi, kapağın aniden kapanması sonucu hayatını kaybetti. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T15:49+0300
2022-05-16T15:49+0300
2022-05-16T15:49+0300
dünya
yunanistan
çöp
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Yunan basınındaki haberlere göre, 40 yaşındaki evsizin bedeni robotik çöp öğütme konteynerinin kapağının aniden kapanmasıyla ikiye bölündü. Kent merkezinde gerçekleşen olaya çevredekiler de tanıklık etti. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin, yiyecek aramak için konteynere eğildiği tahmin ediliyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, çöp
Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü
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Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde robotik çöp öğütme konteynerine eğilen kişi, kapağın aniden kapanması sonucu hayatını kaybetti.
Yunan basınındaki haberlere göre, 40 yaşındaki evsizin bedeni robotik çöp öğütme konteynerinin kapağının aniden kapanmasıyla ikiye bölündü.
Kent merkezinde gerçekleşen olaya çevredekiler de tanıklık etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin, yiyecek aramak için konteynere eğildiği tahmin ediliyor.