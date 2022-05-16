https://tr.sputniknews.com/20220516/zonguldakta-14-yasindaki-cocuk-silahla-oynarken-annesini-sirtindan-vurdu-1056412860.html

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk silahla oynarken annesini sırtından vurdu

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk silahla oynarken annesini sırtından vurdu

Zonguldak'ta genç kız bakmak için eline aldığı silahla annesini yanlışlıkla sırtından vurarak yaraladı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T15:57+0300

2022-05-16T15:57+0300

2022-05-16T16:11+0300

silah

türkiye

zonguldak

çocuk

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki İ.C. isimli kızın elinde bulunan tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu, 39 yaşındaki anne S.C. sırtından yaralandı.Bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yerde kanlar içerisinde kaldı. Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Böbreği alındıOlay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.Anne S.C.'nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi.

türkiye

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silah, zonguldak, çocuk